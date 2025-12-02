楊繡惠收「台灣孔劉」禮物無言！喊貼浴室被妙回：一起共浴

楊繡惠（左起）、Lala、嚴立婷、梁赫群、李明川、張立東收到「台灣孔劉」年曆。（圖／民視提供）





由梁赫群、嚴立婷主持的節目《姊妹亮起來》日前邀請到楊繡惠、張立東及Lala（蘇心甯）擔任來賓，錄製當天眾人先為梁赫群慶生，製作單位更送上特製舖上2千元大鈔「盆滿缽滿」造型蛋糕，讓楊繡惠忍不住笑說：「我燒給我阿公也是用這款」。

嚴立婷則說：「這蛋糕實在太符合小梁哥的個性，人生第一次看到蛋糕還貼招財進寶」，除此之外，民視團隊特製精緻「台灣孔劉」年曆，滿滿的梁赫群照片送給現場所有來賓，沒想到全場來賓打開禮物是一臉尷尬也沒有笑容的狀況，只有梁赫群一個人開心的獻寶喊：「台灣孔劉出年曆了」，頓時讓全場笑翻天。

眾人將梁赫群的年曆轉送給Lala媽媽。（圖／民視提供）

嚴立婷更唸起年曆上的文字，「看台灣孔劉梁赫群一整年療癒身心靈」，唸完當下瞬間無言，默默祝福搭檔生日快樂、孩子平安健康長大。接著輪到在場輩份最高的楊繡惠獻上祝福，但她拿到年曆一臉尷尬毫無表情，還被壽星提醒：「繡惠姐，這是喜事」，才讓她露出笑容說：「小梁是很nice的人，覺得他很棒，祝福他事業家庭都順利」。

被問及要將年曆貼在何處？楊繡惠認真說要貼在浴室，洗澡時候可以讓台灣孔劉看到，這讓梁赫群妙回：「很榮幸可以跟繡惠姐一起共浴」，而Lala則拿著年曆送上祝福：「我媽媽很喜歡小梁哥，要把這年曆送給媽媽貼在床頭」，沒想到此話一出，楊繡惠立刻將自己的轉送給Lala媽貼床尾，李明川、張立東見狀也立刻轉手，讓身為壽星的梁赫群又氣又無奈。



