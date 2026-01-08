楊繡惠昔拍戲騎馬爆意外！馬匹失控「遭甩飛空中」驚險過程曝光

楊繡惠昔日拍古裝戲騎馬釀意外。（圖／民視提供）





《綜藝新時代》日前來到充滿故事的魚米之鄉桃園新屋！一開場，便現身桃園人公認最浪漫的打卡地標，以海螺造型設計、榮獲美國建築師大獎的「海螺文化館」。為了實際體驗吹海螺，阿翔拿出兩個海螺，邀請本集來賓南珉貞試吹，但不論她多麼賣力，始終吹不出聲音。此時海螺達人葉斯桂登場，解釋原因在於海螺尾端未開孔，並現場示範傳承上百年的「法螺」吹奏，洪亮聲響讓眾人又驚又喜。

下一站，楊繡惠興奮表示要帶大家一同去尋找「白馬王子野騎」！一行人來到馬場，只見阿弘教練騎著馬奔馳在草地上，帥氣跨越欄杆現身主持群面前，瞬間引爆全場驚呼。看著教練與馬匹之間的高度默契，楊繡惠也分享過去拍攝古裝戲時的驚險經驗，曾因不熟悉騎乘技巧，用力夾馬試圖讓馬停下，沒想到反而讓馬匹失控，將她甩到空中，驚險萬分。

廣告 廣告

阿翔與南珉貞與馬兒建立信任。（圖／民視提供）

阿翔與南珉貞與馬兒建立信任。（圖／民視提供）

教練解釋，騎馬時只要重心一改變，馬匹便能分辨騎乘者是新手還是老手，因此第一步要先與馬兒建立信任。眾人在教練帶領下，先讓馬匹熟悉氣味，再進行撫摸與餵食，最後各自挑選馬匹體驗騎乘。在教練一步步的帶領下，大家逐漸與馬匹們熟悉，這也讓原本緊張的南珉貞甚至嘗試在馬背上放開雙手，更首度體驗騎馬上路。

籃籃分享，在鄉間小路上騎馬彷彿置身歐洲，既舒服又新鮮，也讓第一次嘗試騎馬的南珉貞直呼「好好玩！」當阿翔、籃籃還有南珉貞都感受到在馬背上馳騁的快樂時，楊繡惠因為在路上牽馬而沒有感受到，阿翔靈機一動表示要讓繡惠姊也感受騎乘樂趣。畫面一轉，只見楊繡惠拉著韁繩、不斷高喊「駕！」背景樹木飛快後退，沒想到鏡頭一拉近，她竟然是「騎」在阿翔背上，而後方奔跑製造動態效果的，則是籃籃與南珉貞拿著樹枝繞圈狂奔，瞬間笑翻全場！



【更多東森娛樂報導】

●阿翔示範《大集合》新遊戲爆意外！爬柱子失手摔落 遭女學生逆襲

●阿翔中大樂透頭獎？老闆驚呼「得主現身」合照真相曝光

●胡瓜甩戰繩太強！13秒破水球全場看傻 狠甩董志成

