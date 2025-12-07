楊繡惠昔為簽明牌造訪陰廟 友人疑未還願結局毛骨悚然˙

藝人楊繡惠。（圖／中時資料照）

資深女星楊繡惠憑藉嗆辣作風及犀利言詞，成為各大綜藝節目常客，她日前上節目分享前往「陰廟」求明牌的過往，沒想到有人中獎之後，疑似沒有還願，遭逢意外喪命的驚悚過程。

楊繡惠上節目《醫學大聯盟》分享多年前曾到「陰廟」簽大家樂、求明牌，由於陰廟通常比較靈驗，一行人就把整座宮廟包起來，藉由「搖轎」的問神儀式，自行猜測寫在桌上的究竟是什麼數字，不過多數人都猜不出來，導致楊繡惠跟身邊幾個朋友都沒有中獎，不過其中一位阿姨不僅中獎，還是一筆不小的數目。

沒想到這位得獎的阿姨，某天找了朋友要去基隆吃海產，便包了一台計程車前往，沒想到路途中風雨交加，未料，車子開到一半時，引擎熄火便停在路邊，計程車司機當下相當緊張，直接下車打開引擎蓋查看情況，阿姨眼見司機遲遲未上車，便隨後下車確認發生何事，此時，後方車輛駕駛沒看到放置在路旁的三角錐，直接朝計程車衝撞過來，引擎蓋便直接壓在兩人頭上，當場一命嗚呼。

楊繡惠表示從死去阿姨的孩子口中聽到，阿姨當時簽中的數字是「914」，發音類似台語的「拉去死」，對此，她解釋：「因為那個是陰廟，你有人家承諾的東西，你有中，你一定要去還願」，推測阿姨中了大獎後，卻遲遲沒有去還願，才會導致這場可怕意外發生。

