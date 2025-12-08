楊繡惠昔陰廟求明牌 她押中「914」未還願慘喪命！

娛樂中心／饒婉馨報導

知名藝人楊繡惠昔日在《醫學大聯盟》節目中分享一段前往「陰廟」求財、求取彩券號碼、求明牌的故事，她透露同團其中一位阿姨中獎，後來竟意外遭遇橫禍的經歷。楊繡惠最後特別強調，不管求什麼東西，一定要回去還願，尤其是陰廟。





楊繡惠上節目分享昔日去陰廟求牌的故事。（圖／翻攝Youtube頻道《醫學大聯盟》）

楊繡惠在錄製民視的《醫學大聯盟》時分享了一段往事。她曾透過朋友介紹，一行人相約前往陰廟求明牌。為了不被打擾，他們包下整座宮廟，焚香虔誠祈求。他們是藉由「搖轎」的方式問神，試圖猜測香灰在桌上寫下的數字。當時，多數同行者都未能看出來，連楊繡惠本人也「槓龜」，最終只有一位阿姨幸運押中。楊繡惠接著透露，求牌後他們本來計畫去高雄遊玩，在沒有高鐵的年代，南下通常搭飛機，但她因為怕搭小飛機而沒有跟去。

她做出兩人當下的畫面，讓全場觀眾嚇瘋。（圖／翻攝Youtube頻道《醫學大聯盟》）

那位中獎的阿姨為慶祝，後來便約了朋友到基隆吃海鮮，並包了一輛計程車，途中遭遇惡劣天氣，計程車引擎突然熄火。司機下車打開引擎蓋檢查，阿姨見他查看許久，也下車詢問狀況。不料，當兩人低頭查看引擎時，後方一輛車因未注意三角錐警示而直接撞上，引擎蓋順勢蓋下，夾住兩人頭部，導致兩人當場身亡，釀成悲劇。楊繡惠表示，後來是經由那位阿姨的小孩轉述，她才知道阿姨中的是「特尾」，且獎金不小。據悉，她簽的數字恰好是「914」，諧音「拉去死」。楊繡惠強調，去陰廟求牌中獎後務必回頭謝神，並直言「可能祂還沒有謝神，也不知道是什麼原因，剛好也中了那組數字，才發生這種事」。這段經歷讓全場來賓聽了毛骨悚然，主持人也稱這故事足可拍成一部民間傳說。

《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：昔跑陰廟求明牌押「914」中特尾！楊繡惠曝她慘遭「頭夾引擎蓋喪命」

