楊繡惠痛心蘆洲孽子殺雙親案 強調立場：不死刑說不過去

【緯來新聞網】蘆洲一名36歲男子涉嫌殺害雙親，將兩人刺殺致死並棄屍家中，警方火速將其逮捕，案件震驚社會，藝人楊繡惠則痛批「豬狗不如」，更強調立場「不判死刑說不過去」。

楊繡惠痛心蘆洲孽子殺雙親案。（圖／資料照、翻攝畫面）

警方指出，嫌犯為死者的獨子廖姓男子。他坦承犯案，供稱自小遭父母打罵，因此懷恨在心，早有預謀動手。死者為廖男的父親及母親許女，兩人均身中多刀，兇嫌行兇手段殘忍，動機明確。



鑑識人員表示，父親身上共有24處刀傷，集中在後頸與雙手，刀刀見骨；母親則頭部重創，顱骨凹陷，另有13處深可見骨的刀傷。警方指出，這些傷勢顯示明確殺意。



廖嫌於1月17日晚間犯案後逃逸，警方於18日接獲報案，調閱監視器並展開大規模搜索。歷時27小時，鎖定新莊地區進行地毯式搜索，19日晚間6時許將其拘捕。



據了解，廖嫌逃亡期間多次更換交通工具與服裝，試圖混淆警方視線。警方依殺害直系血親尊親屬罪偵辦，相關調查持續進行中。



事件引發社會高度關注。藝人楊繡惠在社群媒體上嚴厲譴責廖嫌，痛批「真的是瘋子，那種真的都是變態，豬狗不如」，並認為此類案件唯有死刑才能服眾。她強調，「我連打蟑螂都會怕，更何況是殺父母，不死刑說不過去」。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

李千娜產後4個月瘦回49KG 大讚黃尚禾夠給力願再拼第四胎

老人家超愛！洪都拉斯沒成本概念 送禮不手軟急壞他