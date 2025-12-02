楊繡惠羞爆「想洗澡給他看」 男星真實身分曝光

楊繡惠（左起）、LALA、嚴立婷、李明川、張立東替梁赫群慶生。（民視提供）

即將54歲的梁赫群日前在民視《姊妹亮起來》接受嚴立婷跟楊繡惠、張立東、LALA等來賓替他慶生。楊繡惠看到製作團隊特製的2000元大鈔「盆滿缽滿」造型蛋糕，忍不住笑虧：「我燒給我阿公也是用這款」，民視團隊也特製精緻「台灣孔劉」年曆送給現場來賓，來賓們打開禮物都是一臉尷尬也沒有笑容，只有梁赫群一人開心的獻寶喊：「台灣孔劉出年曆了」。

嚴立婷唸出年曆上寫的「看台灣孔劉梁赫群一整年療癒身心靈」，一臉無奈、毫無喜悅，只有默默祝福梁赫群生日快樂、孩子平安健康長大。接著邀請輩份最高的楊繡惠獻上祝福，她一臉尷尬、面無表情的樣子讓梁赫群忍不住提醒：「繡惠姐，這是喜事」，楊繡惠擠出笑容說：「小梁是很nice的人，覺得他很棒，祝福他事業家庭都順利」，當她被問道年曆要貼在哪裡？楊繡惠認真的說要貼在浴室「洗澡時候可以讓台灣孔劉看到」，梁赫群也妙回：「很榮幸可以跟繡惠姐一起共浴」，讓全場笑瘋。

LALA拿著年曆說：「我媽媽很喜歡小梁哥，要把這年曆送給媽媽貼在床頭」，沒想到楊繡惠補上一張給LALA給她媽媽媽貼床尾，李明川也轉手給LALA媽可以貼門口，張立東衝上前遞給LALA可以貼客廳，一群人急著脫手讓壽星梁赫群又氣又急連忙阻止，失控又好笑。

李明川拿著年曆無奈說：「平常都是收時尚的禮物，台灣孔劉真是太時尚驚嚇到我」，但也感性說他與梁赫群從工作人員就認識，希望彼此看到對方都不會老。張立東提到，梁赫群是他大哥，事業順利家庭美滿，但不忘補槍說「雖然常常看到他po花太多錢抱怨文，但他還是有帶家人出國算是好男人」。

