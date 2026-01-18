楊繡惠翻唱葛仲珊《Pizza》影片再爆紅 婁峻碩青澀陪笑引網回憶殺

【緯來新聞網】一段8年前的節目片段近期在社群平台Threads上再度引發熱議，網友紛紛分享綜藝節目《綜藝大熱門》中，楊繡惠與婁峻碩翻唱葛仲珊歌曲〈Pizza〉的片段，引起一波網友「回憶殺」。

楊繡惠翻唱葛仲珊〈Pizza〉影片再爆紅。（圖／翻攝YouTube）

有網友發文表示，「2026第一個願望，希望大家都聽聽Miss Ko這首《Pizza》」，貼文一出隨即引來其他網友跟進，並貼出楊繡惠與當時剛出道不久的婁峻碩合唱影片。



影片中楊繡惠以一身極具特色的造型現身，身穿滿是「Thank You」字樣的彩色拼接外套，搭配粗辮子造型與墨鏡，展現舞台氣勢，不過她的饒舌節奏與咬字明顯跟不上節奏，讓人忍俊不禁。



與她同台演出的婁峻碩則一臉青澀，在楊繡惠開唱後數度露出尷尬表情，只能在一旁勉強陪笑，似乎不知插入歌曲中。相比於《Pizza》原曲中充滿的美式嘻哈風格，楊繡惠的詮釋風格強烈、台味十足，讓整段表演呈現出不同的趣味與風貌。這段影片讓不少網友湧入留言表示懷念與爆笑：「這段真的經典」、「半夜被笑死」、「婁峻碩好青澀」。

