楊繡惠自曝錯失大10歲真愛 罕吐4歲被媽媽帶去抓姦

楊繡惠自曝錯失大10歲真愛，罕吐4歲陰影不相信男人。（資料圖／中天綜合台提供）

資深女星楊繡惠從小就在秀場長大，也因為爸爸阿西（楊坤灶）的耳濡目染進入演藝圈，不過，現年60歲的她始終未結婚，沒想到背後原因竟與爸爸有關。而談起感情生活，楊繡惠坦言曾遇過一個好對象，可惜兩人當時的目標不同，結果就永遠失去對方。

楊繡惠日前登上節目《11點熱吵店》表示，曾經遇過一個對她很好的對象，她的家人想吃榴槤，男方會跑遍全台、不管價格多貴都買來送她，但她當時剛出來工作，還想努力發展演藝事業，加上男方大她10多歲，為了不耽誤男方，她直接告訴男方：「你去找你的幸福，不用等我。」原本男方說會繼續等她，想不到兩人1、2年沒見面，就從友人口中聽聞男方生病的消息，再過了2年男方就不幸離開，令在場來賓都感到可惜。

楊繡惠的感情生活經常受到關注。（資料圖／張祐銘攝）

然而，楊繡惠提到，其實從小就覺得男人不可靠，「人家小時候會夢想長大當新娘，要穿新娘禮服、走入紅毯、跟白馬王子……我從來沒有想過這種鬼畫面」，原來是她小時候在歌廳秀生活，爸爸是歌廳主持，媽媽在歌廳準備餐食，所以她經常與圈內前輩相處，個性自然比同年紀孩子成熟，也察覺後台的不尋常關係。

她回憶4歲時，有次演出快開場卻不見爸爸的身影，媽媽頓時神色大變，並帶著她去找爸爸，隨後母女倆走到旅社房間門口，但媽媽只叫她敲門呼喚爸爸，媽媽則轉頭離開現場。等到房門打開，先走出來的是一名女子，但房內只有爸爸與女子獨處，這時楊繡惠驚覺「這不是正常的關係」並飆罵女子，才了解媽媽感到傷心的原因。

隨著爸爸主持秀場名氣高漲，但媽媽還是常常很難過，包含借酒澆愁、吃安眠藥入睡、獨自默默哭泣等。於是楊繡惠14、5歲曾勸媽媽離婚，離開爸爸，怎料媽媽不願意，因為媽媽跟著爸爸一起辛苦走過來，認為不能輕易放棄，媽媽說：「我不會放他走，我不甘願」，讓人聽了都很是心疼。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

