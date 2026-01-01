楊繡惠被質疑「60幾爬的了？」 怒澄清：60沒有幾

《綜藝新時代》這回前進台北北投，主持人阿翔、籃籃、楊繡惠與來賓張立東一開場就站上世界級景點青磺泉地熱谷，介紹全球唯二含鐳泉質的溫泉，以及得花130年才長高1公分的北投石，讓眾人直呼「真的長知識」。

楊繡惠攀岩。（圖／民視）

節目接著挑戰全台首座戶外攀岩場，入口藏在樹叢裡，連主持群都一度懷疑是不是走錯路。阿翔笑說：「上去就知道了。」原來這次是要替楊繡惠「平反」，先前她在節目中攀岩求姻緣，引來網友質疑是假爬，甚至留言問：「六十幾歲真的爬得上去嗎？」聽到這句，楊繡惠立刻糾正：「我是剛好六十歲，沒有六十幾！」

為了破除傳言，主持群實地挑戰真岩壁。面對幾乎垂直又光滑的巨石，籃籃忍不住驚呼：「這真的能爬嗎？」張立東則笑虧指導員是「名符其實的攀老師」。攀岩教練也分享，其實攀岩適合各年齡層，甚至七十多歲也能挑戰，讓現場一片驚呼。

/楊繡惠打頭陣上場，使出全力一步一步往上爬，成功登頂時全場歡呼，張立東忍不住讚嘆：「這60歲真的太強了！」下降後，楊繡惠對鏡頭霸氣喊話：「我是爬真的！」接著氣勢十足補一句：「你們再說我爬假的，我就……再爬一次！」一句話讓現場直接笑翻。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐