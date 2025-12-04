娛樂中心／黃韻靜 綜合報導

民視、八大《綜藝新時代》日前再次來到熱情的基隆！開場時森巴音樂一響起，主持人阿翔、籃籃、楊繡惠與來賓賴慧如、郭忠祐立刻熱舞登場！賴慧如疑惑這次開場為何如此特別？籃籃興奮介紹，在基隆非常知名的年度活動「海洋老鷹嘉年華」花車巡遊、踩街遊行如同巴西嘉年華，熱鬧非凡！

楊繡惠遇１９歲鼓手沒錢放棄維也納演出機會！拉他手要帶回家承諾幫出機票

起郭忠祐 楊繡惠 阿翔 籃籃 以及賴慧如

基隆因多山地形，而擁有「小重慶」之稱，道路有九成都是山坡地。所以第一站，籃籃便帶領大家挑戰基隆的「斜坡之王」也是網友公認全台最陡的坡！就在介紹之時，一位路人阿伯正好騎摩托車下坡，阿伯表示此斜坡非常好騎，讓各位主持人們別擔心，結果籃籃不按腳本走，無厘頭詢問阿伯是否能載她上坡，阿伯爽快答應，用摩托車載籃籃向上騎，沒料到還未到達上坡平層摩托車便上不去，急得籃籃趕緊跳下車來幫忙推車，結果下一秒阿伯直接騎走，讓籃籃在後方邊跑邊喊：「不可能阿伯把我丟在半路吧！」路人不按牌理出牌讓籃籃哭笑不得。下一秒阿伯折返，卻對籃籃說：「你自己走下去就好啦！」一開場綜藝效果瞬間拉滿。

籃籃被路人阿伯拋棄在半路

主持人與來賓也騎上機車挑戰陡坡，沿路尖叫聲不斷，楊繡惠怒吼：「我尖叫一整路喉嚨都啞了，載我的又是阿翔會怕我都不想抱，因為抱起來很像骷髏頭」，讓全場大爆笑，總算抵達虎仔山上的「KEELUNG」地標。楊繡惠忍不住自嘲：「今天過後我唱歌都會變好聽。」

阿翔與楊繡惠

驚魂未定，阿翔接著帶大家尋訪「基隆八大景」之一。他神秘表示：「這地方要跟佛有緣的人才找得到！」眾人穿過小巷、走進石洞。阿翔說明，這是海浪侵蝕形成的天然海蝕洞，內部岔路眾多、宛如秘境。大家繞了半天仍找不到佛祖，直到賴慧如抬頭，才發現石壁上竟留2個佛手印，連指甲形狀都清晰可見，因此被稱為「佛手洞」。

「佛手洞」

結束秘境探訪，一行人飢腸轆轆。阿翔帶大家拜訪「全台最有愛的老闆」的滷味店，看著菜單上寫著「小可愛、普通愛、小愛、中愛、大愛」，讓楊繡惠忍不住馬上點了一份小可愛，籃籃也餓到直接點了份大愛。老闆胡澄灝大喊：「小可愛來囉～」沒想到卻端著一大盆鋼盆出來，甚至用青菜將鋼盆堆成了一座小山，看的主持人與來賓都驚訝連連表示：「我們點的是滷味誒！」「我們不是點小可愛嗎？」老闆說明這就是店裡最小的碗，不管客人點了多少滷味，就算是只買一包王子麵，老闆也會將整個鐵盆堆成小山。這也讓楊繡惠驚訝問道：「現在菜價這麼高，難道不會虧本嗎？」胡澄灝笑說：「他一路走來始終如一，18年來都照給菜，也虧錢虧了18年，但就是希望學生來到這裡都可以吃飽！」主持人一聽，不禁感嘆不愧是全台最有愛的老闆，也讓剛剛點了大愛的籃籃開始感到緊張！

家拜訪「全台最有愛的老闆」的滷味店

吃飽喝足出發前往找尋基隆奇人——「打鼓給土地公聽的鼓手」立夏在土地公廟旁展現精湛鼓藝，讓眾人目不轉睛。立夏年僅19歲就已獲獎無數，不僅拿過文化部金鼓獎，更是在各項比賽裡屢屢奪冠！曾經還收到過來自音樂之都維也納歐洲音樂廳的演出邀請函，卻因家境因素不得不放棄，這樣的經歷也讓楊繡惠感到惋惜，開玩笑拉著他的手說著：「來啦！跟我回家，機票我幫你出！」引得全場爆笑。





年僅19歲的鼓手立夏獲獎無數

