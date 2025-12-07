楊繡惠陰廟求明牌！友中大獎後喪命 恐怖巧合曝光

楊繡惠分享在陰廟求明牌的經歷。（圖／翻攝自楊繡惠臉書）





女星楊繡惠近日在節目中分享過去一段「求明牌」的經驗，因為聽說陰廟比較靈驗，一行人相約一起去，還真的有一位阿姨幸運中獎，沒想到後續發生的事情讓現場來賓毛骨悚然，不停直呼「好可怕」。

楊繡惠在《醫學大聯盟》中透露，她與友人相約包下一間很準的陰廟，透過「搖轎」的儀式，每個人寫下自己所看到的號碼，大家幾乎都猜不出來，沒想到其中一個阿姨中獎了，領到一筆不少的獎金。

楊繡惠進一步提到，有天這位阿姨和朋友一起搭計程車要到基隆吃海鮮，途中風雨交加，車子開到一半突然熄火，司機急忙下車查看，沒多久阿姨也下車看看發生什麼事情。就在這時，後方車輛沒看到放置在一旁的三角錐，便直接撞上計程車，引擎蓋恰好重壓在阿姨與司機身上，兩人當場一命嗚呼。

後來，楊繡惠從阿姨小孩口中得知，當時簽的數字是「914」，發音類似台語的「拉去死」，她解釋「因為那是陰廟，妳有給人家承諾的東西，妳中獎一定要謝神，可能她還沒有謝神。」

