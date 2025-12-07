楊繡惠陰廟求明牌！友中大獎後遇死劫 籤詭碰「914」

女星楊繡惠近日在節目中分享了一段驚悚的求明牌經歷。她提到，因為聽聞某陰廟的靈驗，與友人相約前往，結果其中一位阿姨真的幸運中獎，獲得了一筆可觀的獎金。然而，隨後發生的事件讓在場的嘉賓感到毛骨悚然。

楊繡惠分享在陰廟求明牌的經歷。（圖／翻攝自楊繡惠臉書）

楊繡惠在《醫學大聯盟》中透露，當時她們包下一間被稱為「準」的陰廟，透過「搖轎」的儀式，每個人寫下所見的號碼。出乎意料的是，這位阿姨所寫的數字「914」發音與台語的「拉去死」相似，讓人不寒而慄。

不久後，這位阿姨與朋友搭乘計程車前往基隆享用海鮮，途中卻遇上惡劣天氣，計程車突然熄火。當司機下車檢查時，阿姨也隨之下車，結果後方來車撞上了停在路邊的計程車，導致兩人當場喪命。楊繡惠表示，這位阿姨在中獎後尚未完成謝神的儀式，或許這也是一種不幸的暗示。

此事件引發了網友的廣泛討論，許多人對於陰廟求明牌的靈驗性表示懷疑，也有不少人對於這樣的巧合感到不安。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

