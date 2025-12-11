



每周三、四晚上10:15由梁赫群以及嚴立婷主持的《姊妹亮起來》日前邀請楊繡惠、李明川、張立東以及LALA，分享活動王來了，誰能Hold住全場！

楊繡惠黑道婚禮台下角頭不笑也不拍手！講錯一句怕有生命危險

嚴立婷與梁赫群

楊繡惠回憶二十多年前主持一場黑道婚禮的驚魂經歷。她說一進場就被全場黑西裝、帶小弟的老大嚇到，台下最大尾的角頭坐著，大家完全不笑也不拍手，她上台主持時小心到不敢開玩笑或講黃腔，更誇張的是老大進出會帶一群小弟列隊跟隨，連上廁所都有人陪護。她形容那兩小時像走鋼索般漫長，講錯一句就怕有生命危險。

廣告 廣告

楊繡惠黑道婚禮台下角頭不笑也不拍手！講錯一句怕有生命危險

楊繡惠

李明川有一次主持美妝品牌活動時，當天準備要示範產品，卻不小心手劃到壓克力台，手大噴血，完全沒辦法示範。搭檔女主持卻一直 CUE 李明川上台操作，當下只好繼續介紹產品而不示範，活動結束後，女主持氣沖沖質問為何不示範，他抬起流血的手解釋後，對方才嚇壞，李明川笑說那一刻超尷尬又無奈。

楊繡惠黑道婚禮台下角頭不笑也不拍手！講錯一句怕有生命危險

李明川

張立東分享主持國外偶像團體與外國 BL 劇見面會的驚悚經驗，那個活動粉絲都超瘋狂，甚至要求主持人瞭解偶像們的祖宗十八代和寵物狀況，若演員造型改變或沒貼名牌就容易叫錯名字，曾經在主持時以為是幽默發言，台下粉絲卻暴怒狂罵「主持爛」，現場翻譯也尷尬到不知怎麼辦，直呼這種見面會壓力大、恐怖又可怕。

楊繡惠黑道婚禮台下角頭不笑也不拍手！講錯一句怕有生命危險

張立東

LALA 有次主持母嬰品牌活動時被搞到快崩潰，當天有十幾個小孩一起衝來抱她LALA，有的小孩還趴在身上像無尾熊，搞得當下完全無法主持，在其中一段DIY 活動時，家長們玩得比小孩還瘋，小孩則搶著抓LALA頭髮、拉裙子，甚至抓胸部，原本正式的小禮服被扯得亂七八糟，笑說自己像變成人體遊樂場，超崩潰又無奈。

楊繡惠黑道婚禮台下角頭不笑也不拍手！講錯一句怕有生命危險

LALA

原文出處：楊繡惠黑道婚禮台下角頭不笑也不拍手！講錯一句怕有生命危險

更多民視新聞報導

吳申梅結婚3年曝喜訊！公開與老公「愛的結晶」 新身分全說了

韓「長腿歐巴」現身丟丟妹直播！「煮泡麵、叫賣」畫面曝

77歲余天罹癌「割除攝護腺」近況全說了！親認「沒行房事」

