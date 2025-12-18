楊肅浩童年父親缺席變「成家生子」最大動力 鬆口未來家庭藍圖

記者林政平報導／楊肅浩寫歌剖析親情缺憾自揭童年創傷，以新創作〈八月初八〉解開「父親結」的缺愛陰影，藉由音樂自我療癒及與父親和解的同時，並將成長過程中累積的遺憾轉化為最溫柔而真誠的告白，同時為「而立之年」面對成家生子人生階段勾勒出藍圖想望。

他坦言歌曲前後花了三年修修改改，終於在去年自己滿三十歲的隔一天完成整首歌，「因為而立之年的感觸，才理解父親可能也沒有一個很好的模板，在為人父的年紀，他有著很多對未來或對這個小孩，不確定的茫然。」

雖然成家時間未確定，但喜歡小孩的楊肅浩仍把「結婚生子」當成是人生的計畫之一，他坦言因為從小家庭不完整，加上自己父母親都不在身旁照顧自己，讓巨蟹座的他對於「家」更有強烈渴望，「希望結婚後有一兩個可愛的小孩，自己能陪著他們慢慢成長。」學音樂的他更期許自己未來能成為兒女的「音樂爸爸」，「會在開車時跟家裡放很多音樂給他們聽，讓他們透過音樂了解世界，並根據小孩的特質，引導他走向自己想走的路，也很期待跟小孩在假日的公園一起玩球、盪鞦韆。」

除了籌備《像咱這款人》北、高兩場巡迴演出工作外，今年下半年工作滿檔的楊肅浩前陣子還因為參加了《臺北大巨蛋 民歌大團圓》而成就了人生第一次的大巨蛋演出，更因此與許多資深民歌手前輩同台，讓他直呼收穫甚多，更充分享受對著台下好幾萬人演唱的感動；提及過程中最難忘的回憶，楊肅浩透露曾和前陣子甫仙逝的「民歌教父」楊弦老師一起上過唱歌課，讓他感受到前輩的專業及溫暖，「沒想到這場經典的演唱會後幾周，就看到老師過世的消息，讓我覺得人生有什麼想做的是要及時，把握跟身旁的親友相處的時光。」

