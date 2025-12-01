「楊芋片」幫你結帳？萊爾富員工名牌全面改成綽號 諧音梗逗笑全網

萊爾富總部近期要求員工名牌將姓名改名為綽號，保障第一線員工的隱私。（示意圖，翻攝Google Maps）

超商店員按規定通常會穿著制服並佩戴名牌，以便顧客辨識，不過，這項慣例最近在連鎖超商萊爾富掀起一股新奇的變化，一名萊爾富員工在網上分享公司總部最新頒布的新規定，要求所有員工將名牌上的真實姓名換成「綽號」，姓氏則必須保留，尋求網友建議如何取名。貼文激發眾多網友腦力激盪，許多諧音梗的暱稱讓人看了忍不住莞爾。

這名萊爾富員工在Threads發文提到，最近公司總部公告要求員工將名牌名字換成綽號，前提是要保留姓氏放在前面。他表示替自己取名為「王子科學麵」，還因此被經理特別點名。面對這項有趣又帶點限制的任務，他不僅好奇網友或同行會怎麼為自己取個獨特又得體的綽號。

許多人對這項有趣的變革抱持正面態度，「蠻好的，可以保護廠商員工的隱私權，怕被怪客人騷擾」「我覺得很好耶，很有趣又有個人隱私」「難怪上次去萊爾富，看了一下名牌是疊字，太可愛了」「萊爾富的門市名稱就很鬧了，何況是名牌」。另外，不少同業夥伴也「開箱」自己同事創意，一連串充滿在地風味和幽默感的暱稱浮出水面，例如「楊芋片」、「王麵河粉」、「呂好」、「黃光臨」、「謝光臨」、「江母鴨」、「宋9萊」等有趣暱稱，

為何超商店員名牌要改名？

其實，這種名牌「去實名化」的趨勢並非萊爾富獨有，有網友觀察就連7-ELEVEN的店員名牌也出現「O先生/O小姐」這類代稱方式，7-ELEVEN早在今年5月就推動門市人事策略，開放讓全國門市人員可以自行決定名牌上顯示的姓名與稱謂。目的就是為了保護第一線服務人員的個人隱私，同時也充分展現公司對每位員工多元身分的接納與包容。

