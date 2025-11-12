楊芳儀滿頭白髮唱〈秋蟬〉 67歲邰肇玫「好吃懶做」抗癌10年成功
【緯來新聞網】邰肇玫今（12日）領軍「南方二重唱」、楊芳儀、徐曉菁、林佳蓉、許淑絹、芝麻（陳艾玲）齊聚為《臺北大巨蛋·民歌大團圓》綵排，「八仙合韻」女戰隊展現實力，其中有許久不見的歌手都重拾麥克風，連住在美國的楊芳儀、林佳蓉都排除萬難回台共襄盛舉。邰肇玫抗癌成功10年，為了健康斷捨離不少習慣，本來可以喝3、4公升的啤酒，現在都改喝2公升。
邰肇玫（左起）、芝麻、南方二重唱一同練唱。（圖／記者許方正攝）
67歲邰肇玫過去罹患子宮內膜癌，歷經多次化療終於痊癒，還多追蹤5年時間，「癌症是重大傷病，當初開刀完後，經過5年時間檢查，我的血液科腫瘤醫生跟開刀醫生都叫我不用再來回診了，很幸運遇到他們，我的癌細胞清的很乾淨，淋巴結也去掉很多，所以有時候血液會不通，手腳有時候會麻，不過有這些問題也可能是我年紀大了」。
如今再出席演唱會表演，邰肇玫對於生活作息上更加重視，「我好吃懶作，可以休息的時候，能躺就躺，生過病的人會對身體比較照顧，所以我只要顧好我的免疫系統，吃好睡好，心情保持好，不喜歡的人就遠離他」。
「八仙合韻」因吳楚楚（中）的號召回歸舞台。（圖／記者許方正攝）
林佳蓉移居美國擔任會計師，透露為了這次演出請了1個月的假，甚至因為今天要出席總彩活動，還凌晨3點起床工作，笑說：「這是真的抱著丟工作的決心回台灣參加民歌盛會，還好老闆、同事都對我很好，讓我請假回來參與大團圓。」
因為嫁去美國，她這次是第一次參加民歌聚會，透露老公已經愛相隨回台灣，本來和2個兒子說沒空就別奔波，沒想到寶貝們已買好機票，準備目睹媽媽的魅力。
徐曉菁（左）、楊芳儀唱紅〈秋蟬〉。（圖／記者許方正攝）
許淑絹是林佳蓉在「大學城」的搭檔，開心表示：「很榮幸參加民歌盛會跟大家一起見證台灣的音樂史。」為了保持體力，她靠騎單車健身，「我前幾天才騎車環島回到台北」。另外，她很佩服舉辦人吳楚楚的毅力，為了完成民歌手團員，真的扮成在大巨蛋的演出的創舉。
徐曉菁、楊芳儀當年唱紅〈秋蟬〉，徐曉菁透露：「我們已經10年沒參加，彼此也是10年沒有碰面。大家以為我們會彼此常聯繫，但其實我們平常不聯絡，其實朋友之間最好的關係跟祝福，就是給對方最大空間，所以只有演出才會碰面。」
邰肇玫抗癌成功。（圖／記者許方正攝）
常住美國的楊芳儀透露，在美國當起「農婦」過著自給自足的日子，住家後有一片小小的「開心農場」。她笑說：「在美國過慣安逸的日子，突然再回來站上舞台演唱，一開始很難接受挑戰。當時不小心就答應了，現在已經慢慢剛剛有進入狀況。〉」
其實在美國時，她有參加慈濟演出，也常站上舞台唱歌，「從北美到南美，只有需要做募款的活動，就會去做義演」。目前留著一頭長白髮，她直言要接納現階段的自己：「這次我決定放飛自由，決定不染頭髮。」《臺北大巨蛋·民歌大團圓》11月22日從下午3點起在大巨蛋登場至晚上10點，門票可洽拓元售票系統。
許淑絹（左）和林佳蓉首次與老戰友大團圓。（圖／記者許方正攝）
