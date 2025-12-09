楊若歆穿著夢幻白紗短裙 化身愛麗絲仙氣飄飄

記者周毓洵／臺北報導

啦啦隊女神楊若歆今（9）日化身成「現實版愛麗絲」，現身今年科技光影互動展《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅－臺北站》擔任一日店長，穿著夢幻白紗短裙造型亮相，一走進展場便直呼：「太像仙境了吧！」全程忙著拍照打卡，完全沉浸在奇幻氛圍中。

《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅－臺北站》耗資3000萬，結合光影投影、AI互動、香氛氣味與觸覺體驗，打造全臺首座五米高沉浸式魔幻空間。楊若歆對受邀擔任一日店長表示，收到邀約的時機「神到不行」，因為她日前才剛結束10場巡演舞台劇《愛麗絲》，飾演的正是愛麗絲本人，而接到邀請電話時，她還穿著愛麗絲戲服準備上台演出。她笑說：「全身起雞皮疙瘩，真的很像被召喚來闖仙境！」

楊若歆今日擔任一日店長時也分享自己向來是「童趣控」，對夢幻場景完全無法招架，特別提到展場的5米高光影空間：「抬頭一看會有點忘記自己在哪，真的會以為掉進故事書裡。」除舞台劇外，楊若歆也在9月演出兒童劇，教導小朋友性平觀念。她直言孩子們的認真眼神，是讓她持續演戲8年的動力。今年竟又巧合地接到兩件與「愛麗絲」相關的工作，讓她笑稱：「我可能就是愛麗絲本絲！」