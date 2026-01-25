楊英風大師大安覺風藝文空間展出

大師作品《和風》

沈浸感受大師由愛出發，在大慈大悲的創作過程中，完成作品的德像，圓潤和諧。

藉由《和風》關懷祝福兩性關係、家庭、社會、國家、世界、宇宙⋯

您應該會注意到此幅畫和篆刻· 陽刻朱文的共通點：

1．都運用［勻稱·瘦長的細線條］。

但可能會忽略：

2·篆刻，兩字之間雖有字距，但是兩字的橫線：高低一致、左右相通，所謂［意到而＂線＂不到］，二字卻產生密切的聯繫和不可分割的整體感。

〈慈悲〉中的［兩佛一眾生］，3個造形之間，長線條在間隔處，也是［意到而＂線＂不到］。

原來楊英風在絹印作品中，很巧妙地運用了篆刻的特色！

（之前我就留意到此幅的［意到而＂線＂不到］。但直到這天，細看篆刻才想到這個重點。）

有了這個新發現，就更加讚歎楊英風有容乃大、觸類旁通的創意和巧思了。

〈從造型特徵 聯想到佛理的象徵

〈慈悲〉中的［兩佛一眾生］，在造型上，彼此以長線條［意到而＂線＂不到］的連結，產生密切的聯繫和不可分割的整體感。

若以此作引申，理解佛理上的象徵意涵，我先想到的是：

＂無緣大慈，同體大悲＂

或許還有其他的象徵？⋯⋯

月明

這真是一件了不起的作品👍

緣起不可思議，孺子對母親的思念透過皎潔的明月，千里共嬋娟獲得到溫暖撫慰，體會菩薩的悲憫眾生。

本自具足自心清凈如來藏，圓滿的摩尼寶珠。

緣現不垢不淨～菩薩清涼月 常遊畢竟空，感應千江有水千江月。

(emoji)讚歎大師大乘景觀～月明

(閃亮)(emoji)走進大安覺風大乘景觀展場，迎面而來的是大師山水作品，大自然的鬼斧神工形成深邃狀麗的V形峽谷，氣象萬千的雲海，波光粼粼的水面下蘊藏著無盡寶藏，立霧溪與大理石的巧妙融合太魯閣大峽谷～讚歎大師ㄧ切唯心造，

讓我們不用到花蓮就能享受令人心曠神怡大自然美景(emoji)(閃亮)