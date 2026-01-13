楊華美出席新北藥師節 光復鄉復建需要更多專業力量 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

台灣藥師節即將到來，花蓮縣議員楊華美今（13）日表示，她日前受邀出席新北市藥師節慶祝大會，指出因為這次馬太鞍洪災救援行動，與新北市藥師公會結緣，在這次跨域串連中，她更體認到光復鄉未來的復建，需要更多專業力量繼續前進第一線。

楊華美指出，她受邀前往新莊，出席「第70屆藥師節慶祝大會」暨「新北市政府第14屆藥師服務獎頒獎典禮」，除表達對藥師長期投入公益與社會服務的敬意，也再次感謝新北市藥師公會對花蓮災區的實質支援。

楊華美提及，花蓮光復洪災發生初期，在各項救援資源尚未完全到位之際，楊華美即主動串連民間專業團體，協調跨縣市支援，第一時間投入災區行動。

楊華美表示，災害初期往往是最缺乏資源、卻最需要即時協助的階段，透過過去在地方公共事務與社會救助網絡的累積，她迅速與新北市藥師公會取得聯繫，促成藥師專業力量即刻進入災區。

再者，在新北市藥師公會公益委員、藥師吳明慧的專業判斷與行動號召下，以及新北市藥師公會理事長許有杉全力支持，公會迅速完成內部動員，募集簡易藥品、維他命及外傷處理用品。楊華美亦親自駕駛貨車，協助物資運送，並與藥師團隊一同深入光復災區，進行家戶發送與現場協助。

楊華美同時感謝花蓮縣藥師公會理事長吳展榮居中協助，促成跨縣市藥師團隊的順利合作，使支援行動能與在地需求有效銜接，讓專業服務能即時送達受災鄉親手中。

「發揮藥師在公共衛生與災害應變中的關鍵角色。」楊華美也說，藥師團隊除提供必要物資外，也於現場協助進行基本用藥說明與健康照護，減輕災後生活的不安。

楊華美強調，災後重建與防災工作不僅需要政府體系，更仰賴專業團體與地方力量的協力合作。未來也將持續串連各界資源，讓公共服務真正走進第一線、回應人民需要。

照片來源：楊華美辦公室

