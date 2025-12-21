楊蕙如：台灣人需要記得的是英雄余家昶 而不是犯罪的張某

北捷台北車站與中山商圈19日爆發重大隨機殺人事件，首位遇害的57歲余家昶在台北車站英勇制止凶嫌點燃汽油彈，成功阻止更大傷亡，卻不幸喪命。外界一度誤傳他為北捷保全，余家昶15年好友在社群平台澄清，余家昶並非保全，而是股市操盤高手，個性熱血正義。卡神楊蕙如今天(21日)在臉書表示，台灣人需要記得的名字是英雄余家昶，而不是犯罪的張某。

楊蕙如今(21日)在臉書表示，台灣人需要記得的名字是英雄余家昶，而不是犯罪的張某。余家昶先生不是外傳的北捷保全，他是優秀的金融業人士，他在所有人遇到恐怖攻擊驚慌逃竄時，衝上前阻止張某，擋下了張某當時要在北車燃燒汽油彈的計畫，保衛其他民眾不是他的工作或責任，但他還是義無反顧的迎向前去。

楊蕙如接著表示，一瞬間的選擇讓余家昶犧牲了性命，卻因此救下了可能發生的更大災情。我們的社會不幸的有了張某這種自私的人，卻更應該感謝余先生這樣無私偉大的勇者。余家昶，才是全台灣應該致敬的名字。

針對余家昶的英勇行為，根據《中時》報導，台北市長蔣萬安今天表示，市府除了會頒予褒揚狀、也會協助向中央申請褒揚令外，也希望余先生能夠入祀忠烈祠，北捷也會選擇在捷運站合適的地點設置紀念牌，對於余先生表達最高的感佩。至於補償方面，蔣萬安說，捷運公司已經確定會保險理賠余先生500萬元外，市府也會給予600萬撫卹金。

