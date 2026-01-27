楊謙柔談「綠容率」 從面積指標走向體感降溫

撰文｜蔡哲明 圖片來源｜楊謙柔

當極端高溫成為都市日常的此刻，「綠化」一詞不再只是景觀配置，而是直接牽動行人安全、居住舒適以及城市健康的關鍵工具，今年政府推動「綠容率」政策便是如此，象徵城市治理從「看得到的綠」走向「感受到的涼」。智慧綠建築與都市永續實務的專家楊謙柔說道。

中華民國都更危老重建協會理事長楊謙柔

綠容率不只是新詞彙，而是一套試圖讓綠化回到人本、回應熱風險與城市化的制度設計。本次專訪楊謙柔，從政策初衷、設計實務、成本維護，到都市更新以及未來城市想像，完整拆解綠容率的政策目的。

廣告 廣告

發基地體感降溫之建築設計構想（圖片來源：都市計畫「擬定『臺北市開發基地體感降溫專案』細部計畫案」P.10）

從綠覆率到綠容率 政策為何需要「升級算法」？

楊謙柔表示，傳統所指「綠覆率」偏向面積管理，計算基地有多少地面被綠化覆蓋；但以高密度都市，地面空間本身有限，即使達到標準，也未必能帶來實質降溫效果。「綠容率的核心，是把綠化從「有沒有做」，推進到「有沒有效」。」他也分享，台北市以「等效綠覆面積」當作核心，依植栽遮蔭能力與降溫效益提供不同係數，能讓高遮蔭喬木、立體綠化與屋頂綠化，以制度性地納入計算。

綠覆率(Green Coverage)著重在面積管理，綠容率不只問有沒有綠，更追問遮蔭與降溫是否有效。(圖：楊謙柔提供)

這並非憑空而生的制度，楊謙柔指出，這其實是與國際趨勢接軌。例如德國柏林的「生物群落面積係數」（Biotope Area Factor, BAF）與新加坡的「綠化容積率」（Green Plot Ratio, GnPR），都在嘗試用等效生態面積或葉面積的概念，將立體綠化納入評估，目的同樣是把綠化效益從平面擴展到3D城市。這類轉變，等同把「體感降溫」正式納入建築與都市設計的管理邏輯，使得綠化不再只是視覺語言，成為可被驗證的環境效益。

小基地不是問題 撐著久才是問題

「最難部分從來不是算不出數字，而是能讓綠化活得下來、也留得下來。」楊謙柔點出三大實務痛點，第一、光線環境不足，基地退縮有限、周邊遮蔽嚴重，沒有事前評估日照與風場，植栽存活率篇低。第二、工程整合困難，立體綠化牽涉結構載重、防水、排水以及維修動線，任何環節出了問題，後續將會衍生社區成本。第三、維護責任模糊，一旦未在管理規約中明確補種植栽以及維管機制，綠化很快就會面臨退化。

因此，綠容率是一項精密的「跨專業整合工程」。楊謙柔強調，這不是最後補上的景觀配置，而是設計之初的分工協作：建築與結構專業需先將載重、防水與維修動線放入基本設計；景觀專業不只看美觀，更要以「遮蔭效益」決定樹種配置；機電專業則需將自動灌溉與雨水回收系統邏輯一併整合，綠化才能真正長久。

綠容率是一項精密的「跨專業整合工程」(圖：楊謙柔提供)

成本並非推廣阻力 「全生命週期」與「健康平權」成關鍵

楊謙柔表示，政策只看初期造價，相對容易低估綠容率的價值，若從「全生命週期」角度來看，綠化換來的是更低的熱負荷與更長的防水層壽命，以及更穩定的建築使用品質。他特別引用世界衛生組織（WHO）報告《Urban green space interventions and health》，指出都市綠地介入能改善「健康不平等」（Health Inequality）；當綠容率制度化，本質上是把居住健康與環境降溫視為公共利益，而不僅是美化手段。

為了落實永續，楊謙柔強調「維護制度化」是關鍵。除了將維管責任寫進社區規約，明確規範「費用從哪裡支出、枯死怎麼補」，更應建立可追蹤的查驗機制，包含等效綠覆面積計算、植栽清冊與補植紀錄，確保綠化設施有被妥善巡檢與維護。

綠容率如何成為都更與危老建築的「品質槓桿」？

楊謙柔表示，都更與危老建築成為導入綠容率的最佳場域，利用制度審查與計畫文件，綠化與維管機制可被清楚納入，有效後續追蹤。在實務上，他也建議從兩個層次操作，第一、環境品質，用於遮蔭與水綠策略改善人行動線及入口界面的熱暴露；第二、計畫落實，鎖定綠化配置、維管責任與公共空間品質，明確納入更新計畫，而非只停留在示意圖。

綠容率是將「城市降溫」視為一種公共利益來管理熱風險(Heat Risk），降低都市熱島效應，促進身心健康。(圖：楊謙柔提供)

此外，當「綠容率」與「淨零」結合，效果將相輔相成。楊謙柔建議結合內政部建築研究所提出的「淨零建築分階段路徑目標」以及「建築能效制度（BERS）」，先用綠容率降低熱負荷，再透過能效制度降低設備耗能，如此一來，都市更新才有機會同時做到環境的「調適」與「減緩」。

未來十年 綠容率帶來什麼改變？

綠容率政策在他口中，像一條必須走得更遠、也走得更對的路。楊謙柔把未來的方向濃縮成三句話：「做得更準、做得更久、更具公共性。」他期盼政府不只持續關注，更要把要求說清楚、做扎實——讓綠容率不再停在紙上的「計算達標」，而是走向城市體感的「效益達標」。

他談的不是豪宅庭院的風景，而是街頭行人的日常：樹蔭要落在哪裡，涼感要留給誰。那些真正會走、會等、會停下來喘一口氣的地方，才是綠化最該優先施做區域。於是，立體綠化不只是把綠「貼」上建築外牆，更要有耐久的構造與制度；從設計、施工到交屋後的維護管理，都得接得上，否則再漂亮的綠，也可能在交屋後迅速退化。

說到這裡，他把複雜的政策語言收束成一句簡單到像路標的話：「我的想法其實非常簡單：先把最需要的蔭涼，留給最需要走路的人。」楊謙柔娓娓道來。