楊謹華劇中「一手策劃綁架女兒」 意外被媽媽聽見⋯連媽媽一起綁

楊謹華在《看看你有多愛我》飾演網紅媽媽，上週日2日一開播，劇情像被點燃的導火線，本週劇情迎來全網討論最熾熱的「綁架案」，劇中不只面對女兒遭綁，連親媽也被她意外反綁進浴缸。她拍完只笑說，那場戲拍起來格外過癮，飾演母親的古名伸則透露，完全能理解角色女兒的心境。

《看看你有多愛我》開播衝冠！楊謹華（下）與古名伸「母女浴缸對決」掀話題。（圖／晴天影像提供）

劇情本週全面升溫，「網紅媽媽」怡安與經紀人（紀培慧飾）自導自演假綁架，只想製造話題聲量，卻意外失控。行動過程中狀況叢生，最後竟發展成她親手綁了自己的母親。楊謹華說，看到劇本就知道這段會成為經典。她形容怡安只是想修補母女間早已裂開的縫，「可是在控制不住的當下，只能先把失控的媽媽暫時關起來，等大家冷靜再談。」

廣告 廣告

《看看你有多愛我》古名伸劇中被女兒綁進浴缸、嘴巴遭膠帶封住，坦言長時間拍攝「情緒真的被打開」。（圖／晴天影像提供）

古名伸對這場關在浴缸的戲印象鮮明，「一開始還猶豫這情節實不實際，但開拍後立刻被說服。」那段被長時間綁住的戲，帶她走過玉蘭從怒火、掙扎到理解的轉折。「當膠帶被撕下那一刻，我能聽到女兒的無奈。那不是狠，是急著讓一切停下來。」母女錯位的愛在那一場完全爆裂。

《看看你有多愛我》楊謹華（右）、李維維飾演的昔日閨蜜多年後重逢，往日情誼早已化為劍拔弩張的對峙，火藥味十足。（圖／晴天影像提供）

劇裡的怡安原本是練習生，眼看要出道，卻被車禍斬斷前途，也因此與昔日閨蜜反目。多年再見，早已成劍拔弩張的對立。談起現實中的友情觀，楊謹華分享，朋友在她人生中一直是明亮的存在，但成長後懂得距離帶來的自在，「真正的朋友是在關鍵時刻會支持彼此，不必黏在一起也能維繫。」飾演前閨蜜Lynn的李維維提到，有場戲讓她心頭火直升，「講完台詞我氣得回頭瞪她，結果謹華立刻用一個表情回擊，就像在說：妳能怎樣？那瞬間氣到胃都燒起來。」她大讚對方的反應力讓整段戲瞬間點燃。

《看看你有多愛我》「舞蹈精靈」邵奕玫飾演舞蹈實力不佳的女團練習生，笑稱要演「不會跳舞」比跳舞還難。（圖／晴天影像提供）

《看看你有多愛我》「怪物新人」韋皙妍（中）首次演出戲劇，亮麗外型吸睛，劇中飾演楊謹華年輕時期。（圖／晴天影像提供）

年輕版「怡安」和「Lynn」由韋皙妍與邵奕玫詮釋，成為全劇的新亮點。韋皙妍首次演戲，緊張到全身像被束縛。她回憶穿著黑色芭蕾服拍攝片頭，是人生第一次正式在鏡頭前演出，「幸好導演們的指導像一張柔軟的安全網。」與邵奕玫雖是第一次合作，兩人卻一拍即合，「像被命運指派成朋友。」

廣告 廣告

《看看你有多愛我》新人韋皙妍（右）與邵奕玫分別飾演年輕時期的楊謹華與李維維，兩人戲外一見如故。（圖／晴天影像提供）

邵奕玫則忘不了寒流中跳女團舞的那個夜晚，「我們邊跳邊抖，跳到最後竟然像打完一場戰。」擅長舞蹈的她這次反而要演「肢體卡卡」的角色，練到頭昏眼花，「我一直對著鏡子問大家，現在有不像會跳舞嗎？結果大家都說還是太厲害。原來身體記憶不是那麼容易抹掉。」兩位新生代演員的投入，替這段青春往事增添柔軟而危險的層次感。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

觀看更多相關影音