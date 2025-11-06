楊謹華同款「大容量」包包盤點！從Delvaux到the row通勤旅遊都超能裝

楊謹華包包推薦

楊謹華榮獲金鐘60「戲劇節目最佳女主角」除了戲劇表現首次封后，私下她的時尚品味同樣備受關注。先前我們介紹她上台領獎的小白鞋呈現出的反差風格，私底下的楊謹華也偏愛「自在隨性」的風格，私服多以寬鬆與舒適材質為主。而在包包選擇上，她一向走實用派路線——偏好能裝又好背的大包款，笑稱自己最怕出門落東落西，「所以一個能裝的包包真的太重要！」以下就讓我們一起盤點楊謹華的愛用包。

楊謹華同款大容量包包：Delvaux 經典 Brillant 系列

圖片來源：IG@cheryllovel0ve、Delvaux

廣告 廣告

圖片來源：IG@cheryllovel0ve、Delvaux

被譽為「比利時愛馬仕」的Delvaux，經典的Brillant系列以結構感包身與柔軟皮革著稱，更是林志玲、侯佩岑的新歡。楊謹華不僅與品牌合作拍攝形象影片，在韓國旅遊時更以一身黑色洋裝搭配黑色Brillant優雅又率性。這款包以輕盈軟皮與高實用度著稱，完美結合經典輪廓與現代氣息，無論是通勤或旅遊都能輕鬆駕馭。Brillant Tempo，價格店洽。

楊謹華同款大容量包包：RIMOWA Sliding Hobo Bag Black

圖片來源：IG@cheryllovel0ve

拿下金鐘后冠後，楊謹華也分享了她的新歡RIMOWA Groove系列Sliding Hobo Bag。她表示：「遇到喜歡的包，我會天天背，甚至造型會以包為主！」這款黑色流浪包採用義大利柔軟小牛皮製成，造型簡約俐落、容量可容納13吋筆電，還附有可拆卸內袋，兼具輕盈與機能性。可調節肩帶讓包包能自由轉換為單肩或斜背使用，實用、俐落又具高辨識度，是通勤女生一包走天下的最佳選擇。RIMOWA Sliding Hobo Bag，NT.65,100。

楊謹華同款「大容量」包包：Loro Piana Needle 手提包

圖片來源：IG@cheryllovel0ve

在Loro Piana台北101旗艦店的開幕活動中，楊謹華身著Lyskamm絲質高領連身衣，搭配Corina絲質裙，營造出輕盈的細緻質感，手上提的正是品牌最新推出的Needle手提包。此包款靈感來自保齡球袋造型，以頂級柔軟皮革搭配俐落結構，結合品牌一貫的工藝美學與功能設計。容量充裕、線條流暢，採用細緻粒面皮革與麂皮內裡，並附有可拆式小袋與可調長肩帶，能自由轉換為手提或斜背。閃亮金邊掛鎖與LP拉鍊細節更添奢華氣場，完美詮釋楊謹華的優雅品味——低調卻極致講究。

楊謹華同款「大容量」包包：the row Terrasse 皮革手袋

圖片來源：IG@cheryllovel0ve

圖片來源：the row

作為時尚圈「極簡女王」楊謹華的私服哲學也與the row不謀而合。她的度假包選擇了品牌的Terrasse皮革手袋，以柔軟細粒面小牛皮打造，輪廓簡潔、有型卻不僵硬。內層附有插袋設計，容量足以容納日常用品；圓管肩帶與隱藏式拉鍊則延續品牌的極簡精神。楊謹華更以可愛的哭娃吊飾與底片相機點綴，為低調的包款增添一抹趣味感，將高級隨性詮釋得恰到好處，完美演繹成熟女人的時髦日常。

封面圖片來源：IG@cheryllovel0ve

更多女人我最大報導

范姜彥豐傳手握粿粿與王子不倫「裸體相擁照」！大量出軌訊息、影片成鐵證

「醫界王陽明」賴弘國三婚又再傳婚變！老婆刪光合照取消追蹤，昔與阿嬌短命婚受關注

張曼玉逛街穿搭曝光！愛揹「GUCCI托特大包」，皮衣外套+1物穿出好比例



本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章