楊謹華大方穿比基尼上街！47歲身材超辣「還有川字腹肌」 網嘆：要多自律才行

藝人楊謹華近期飛往歐洲度過長假，在社群平台陸續分享出遊照片，張張都流露輕鬆愉快的心情。在其中一組照片中，她身穿比基尼搭配長褲，在池邊悠閒躺下休息，難得展現出保養有成的好身材，讓網友紛紛驚嘆「狀態太好了」！

楊謹華穿比基尼展現好身材。（圖片來源：臉書 楊謹華 Cheryl）

照片中，楊謹華身穿黑底滾白邊的比基尼，搭配墨鏡和一件軍綠色寬褲，既輕便休閒又兼具時尚感。引人注目的是，她不只是在泳池邊這樣穿，也大方以這個造型上街吃飯，隨身帶著一件黑色針織外套，冷的時候穿上，熱了就斜綁在身上當造型，又是另一種充滿潮流感的穿搭。

楊謹華在街頭展現時尚感。（圖片來源：臉書 楊謹華 Cheryl）

難得看見楊謹華大方展現身材，不少網友驚豔留言「好完美的身材」、「太美了吧，真的是自律的身材耶」、「這樣47歲，真的是女神」、「這位少女要多辣」、「川字腹肌真厲害！不知道要多自律才能達到」，也都祝福她在國外玩得愉快，好好享受這段難得的休假時光。

楊謹華開心享受假期。（圖片來源：臉書 楊謹華 Cheryl）

事實上，楊謹華這趟旅程第一天就遇到蕁麻疹，一度相當虛弱，靠著大量食物和睡眠補充體力，才熬過發病時期。但她即使身體不適，也不放縱自己，「用睡眠來補血（體力）是最佳的方法，再來就是吃健康食物，不吃多，只吃7分飽就好，舒服。」給身體足夠能量但不過量，相當懂得掌控分寸。

