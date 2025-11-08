楊謹華失控下狠手 綁母入浴缸嗨喊：滿爽的

〔記者李紹綾／台北報導〕楊謹華在Hami Video《看看你有多愛我》將母親綁在浴缸裡，她笑說：「那場戲其實拍起來滿爽的。」飾演母親的古名伸也說：「可以理解女兒的作為。」

劇中，楊謹華與經紀人紀培慧自導自演策劃一場「女兒綁架案」，原本只是為了炒作話題，沒想到過程百出，最後竟失控，變成她親手綁架母親。楊謹華說：「看到劇本時就覺得這段太有趣了！」她透露，角色怡安其實是想修補母女關係，「只是一時沒能力解決，只好先把失控的媽媽暫時關起來，等大家冷靜後再好好談。」

廣告 廣告

被綁在浴缸的古名伸回憶：「拿到劇本時還想，這樣合理嗎？但拍攝當下我就被說服了。」她表示，長時間被綑綁不只是肢體挑戰，更能感受到「玉蘭」從憤怒、掙扎到理解的轉變，「當嘴上的膠帶被撕下那一刻，我深刻體會女兒的無奈，她不是狠心，而是想用最快的方式讓一切結束。」母女間錯位的愛與多年的壓抑情緒，在這場戲中徹底爆發。

《看看你有多愛我》每週日晚間8點，全台電視頻道由八大戲劇台獨家首播，OTT頻道則由中華電信MOD、Hami Video同步獨家播映，每週連播2集。大陸騰訊視頻同步首播。香港、澳門由Now TV 同步獨家播映。12月1日起，新加坡Singtel劇樂酷全集上架，以及將於2026年2月3日起，每週一至四晚間9點10分在新加坡佳樂台播出。

【看原文連結】

更多自由時報報導

「立冬暖日」2026迎吉！12生肖「補運、調頻」眉角總整理

春風「讓我照顧你」超霸氣 郭書瑤爆乳說明真實關係

（直擊）顏正國人生殺青宴！百名白衣人穿「情義重天」現身告別式

MLB》缺席世界大賽原因曝光 道奇牛棚大將費西亞沉痛宣布女兒過世

