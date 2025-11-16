楊謹華從小叛逆！自爆聯考前「假K書偷溜冰」：大人以為在圖書館
記者宋亭誼／台北報導
金鐘影后楊謹華主演的全新影集《看看你有多愛我》，今（16）日迎來精彩大結局。得知作品受到觀眾熱烈支持，楊謹華開心表示：「很開心這類型的題材觀眾會喜歡，也希望大家期待看怡安怎麼化解跟女兒之間的問題，及自己內心的關卡。」
楊謹華在《看看你有多愛我》飾演的「網紅媽媽」陳怡安，原以為是經紀人安排女兒住民宿避風頭，未料女兒真的失蹤，突然陷入極度慌亂的情緒，現實生活中是否曾遇過類似的「走失」經歷，楊謹華笑說自己從小是「跟很緊的小孩」，大人想甩都甩不掉，反而印象最深的是：「家裡長輩會先把我們小孩帶回家，連哄帶騙叫上床睡，等我們都睡著後，父母親再偷偷跑出去玩，以為小孩都不知道，其實都知道！」
楊謹華接著自曝長大後學聰明，開始反過來「趁父母親睡著偷跑出去玩」，日前還透露學生時期曾經因為貪玩而隱瞞家長，「聯考前跟家長說去圖書館念書，但其實是一大早跑去西門町溜冰場門口等開門！」讓人一窺影后少女時期反骨的一面。
被問到若現實中有女兒，希望孩子像哪一型？是《看看你有多愛我》敢怒敢言的姊姊凱希（林思廷飾演），還是壓抑內心情緒的妹妹莉莉（詹子萱飾演）？楊謹華不假思索選擇：「我會希望像姐姐一樣，把真正的心情說出口，因為能說出來大家可以有討論的空間，也會知道彼此的想法，才能有良好的雙向溝通。」
更多三立新聞網報導
偷情影片外流！游詩璟被逼到崩潰反擊了 預告：會愈來愈瘋
恭喜安芝儇「超正經紀人」結婚！李晧禎南珉貞全到了 高帥新郎真面目曝
前女友突主動告白！胡宇威「相處24小時超煎熬」：敬而遠之
奶奶罹癌過世...入夢喊「我忘了你是誰」！金馬女星哭到崩潰
其他人也在看
專訪／想要人生快樂！楊謹華先伸手 揭與父和解過程
專訪／想要人生快樂！楊謹華先伸手 揭與父和解過程EBC東森娛樂 ・ 21 小時前
楊謹華遭公審「我不是好媽媽」 詹子萱受衝擊：非常心疼
《看看你有多愛我》今（11╱16）迎來大結局，「網紅媽媽」楊謹華精心策劃的「女兒綁架案」弄假成真，危機一發不可收拾，雙胞胎女兒林思廷、詹子萱接連身陷險境，面對輿論壓力，她在直播鏡頭前哽咽自白：「我不是1個好媽媽！」而戲裡戲外，2「女兒」都是她最堅強的情緒後盾，「那幾場視訊戲，思廷都有特別到現場陪我；即使鏡頭沒有拍到子萱，她也會在對面幫我對戲、給我情緒」。太報 ・ 1 天前
楊謹華自揭「少女叛逆史」 說念書卻偷跑西門町溜冰
楊謹華主演的全新影集《看看你有多愛我》在Hami Video蟬聯2週冠軍，今（16日）迎來精彩大結局。得知作品深受觀眾支持，她開心表示：「很開心這類型的題材觀眾會喜歡，也希望大家期待看怡安怎麼化解跟女兒之間的問題，及自己內心的關卡。」楊謹華在劇中飾演「網紅媽媽」陳怡安，原以為是經紀人安排女兒住民宿避自由時報 ・ 20 小時前
影后也有叛逆期！楊謹華聯考前偷偷去溜冰「大人以為去圖書館」
金鐘視后楊謹華主演的全新影集《看看你有多愛我》，在Hami Video全網獨家首播後火速衝上全館排行榜冠軍寶座，並且一連霸榜兩周，16日迎來精彩大結局！得知作品受到觀眾熱烈支持，楊謹華開心表示：「很開心這類型的題材觀眾會喜歡，也希望大家期待看怡安怎麼化解跟女兒之間的問題，及自己內心的關卡。」中時新聞網 ・ 13 小時前
民眾黨基隆舉辦地方政府聯合治理初探論壇 (圖)
台灣民眾黨16日在基隆舉辦「地方政府聯合治理初探－基隆經驗」論壇，民眾黨主席黃國昌（右5）、基隆市長謝國樑（右4）、副市長邱佩琳（右6）等人出席，謝國樑並以「基隆城市願景與治理藍圖」為題分享經驗。中央社 ・ 18 小時前
SJ登大巨蛋慶20週年 E.L.F.超強應援感動全場
超人氣韓團Super Junior在台北大巨蛋連唱3天，9位團員賣力演出回饋粉絲，台灣一路相伴的粉絲E.L.F.們的應援，再度給他們驚喜，彩虹燈海讓成員們不斷CUE鏡頭拍台下全景，唱「至少還有你時」，...華視 ・ 18 小時前
北馬其頓夜店大火63死 數千人聚集首都要求正義
（中央社北馬其頓首都史高比耶15日綜合外電報導）北馬其頓3月發生一起63人死亡的夜店大火，數千人今天聚集首都史高比耶（Skopje）聲援罹難者家屬，呼籲即將進行的法庭審判能夠伸張正義。中央社 ・ 18 小時前
百萬YTR金針菇自費宣傳台灣！同框李雅英 美秀集團、王彩樺為嘉義獻唱
韓國百萬YouTuber金針菇在台灣生活十年後，獲得永久居留證，並以自費方式拍攝宣傳台灣的音樂影片《Taipei Love》，展現對第二故鄉的熱愛。這支融合台灣在地元素的MV不僅邀請到韓籍啦啦隊女神李雅英和球星張育成共同演出，還加入茄芷袋等台灣特色物件，成功吸引網友關注。同時，嘉義市為慶祝建城321週年，特別邀請金曲製造機米奇林回鄉擔任音樂總監，策劃王彩樺與美秀集團合作演唱主題曲《全家一起飛》，並計劃推出夢幻三部曲系列作品。TVBS新聞網 ・ 18 小時前
誤信中獎匯詐團6萬還給4帳戶 投檢起訴洗錢判無罪
（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）北市鄭姓民眾誤信在社群IG中獎，除匯出6萬多元給詐團，還提供4個帳戶給詐團使用，遭起訴涉犯洗錢防制法；所幸南投地院法官調查認鄭姓民眾受騙而交出帳戶，判決無罪。可上訴。中央社 ・ 18 小時前
睽違百年再現！北港朝天宮「黑面三媽」主巡台南
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】雲林北港朝天宮重啟「南都巡歷」傳統活動，循古禮南下至台南府城展開遶境活動互傳媒 ・ 18 小時前
歪腦筋動超快！龍山寺旁擺攤買個資 萬華警逮幕後主嫌揭動機
宜蘭縣1名黃姓男子，本月2日帶著4名小弟，一同前往台北市龍山寺旁擺攤，民眾只要提供雙證件，即可領取1000元，隔天黃男被約談到案；警方深入追查後發現，李男才是幕後主嫌，他為了某柏青哥店的會員獎勵，找了當兵同袍黃男協助購買個資，結果2人均被依違反個資法罪嫌函送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
翁倩玉意外被肘擊噴鼻血 「兇手」安心亞嚇哭：要退出演藝圈了嗎
【緯來新聞網】台片《陽光女子合唱團》找來陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮及何曼緯來新聞網 ・ 18 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
薔薔拿下可以色色獎！ 走鐘獎台上嗆中指通：我終於打敗你
第七屆走鐘獎15日登場，「可以色色獎」由薔薔（林嘉凌）拿下，她多年入圍該獎項，這次終於抱回獎項，上台後她笑說，自己還是會繼續拍下去：「我會繼續拍超級色的東西，中指通我終於打敗你了！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 18 小時前
塑料兄弟情！館長「被問1事」翻臉開噴汪小菲、蔡董 音檔曝光
網紅館長（陳之漢）近日遭到昔日戰友「大師兄」李慶元與成吉思汗高階主管小偉的毀滅式爆料，踢爆館長不僅介入人家感情，還性騷擾男員工，要小偉傳私密照、甚至暗示要「三人行」，其中一段錄音還可以聽到，館長大罵旺旺集團董事長蔡衍明以及中國商人汪小菲，影片曝光後隨即引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
走鐘獎／趙小僑女兒紅毯爆哭「嚇到狂倒退」劉亮佐一把抱起塞懷裡
第七屆走鐘獎15日登場，紅毯從下午兩點展開，趙小僑擔任頒獎人，與丈夫劉亮佐、女兒典典寶寶一同走上紅毯。不過典典寶寶似乎是因為人太多有些害怕，才剛踏上紅毯就不斷後退，忍不住大哭了起來，爸爸劉亮佐只好一把抱住女兒，走向前接受訪問，典典寶寶也將頭埋進爸爸懷中。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前