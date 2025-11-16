楊謹華從小叛逆！自爆聯考前「假K書偷溜冰」：大人以為在圖書館

記者宋亭誼／台北報導

金鐘影后楊謹華主演的全新影集《看看你有多愛我》，今（16）日迎來精彩大結局。得知作品受到觀眾熱烈支持，楊謹華開心表示：「很開心這類型的題材觀眾會喜歡，也希望大家期待看怡安怎麼化解跟女兒之間的問題，及自己內心的關卡。」

楊謹華（中）在《看看你有多愛我》的女兒林思廷（左）、詹子萱有截然不同的個性。（圖／Hami Video提供）

楊謹華在《看看你有多愛我》飾演的「網紅媽媽」陳怡安，原以為是經紀人安排女兒住民宿避風頭，未料女兒真的失蹤，突然陷入極度慌亂的情緒，現實生活中是否曾遇過類似的「走失」經歷，楊謹華笑說自己從小是「跟很緊的小孩」，大人想甩都甩不掉，反而印象最深的是：「家裡長輩會先把我們小孩帶回家，連哄帶騙叫上床睡，等我們都睡著後，父母親再偷偷跑出去玩，以為小孩都不知道，其實都知道！」

楊謹華在劇中發現女兒真的失蹤。（圖／Hami Video提供）

楊謹華接著自曝長大後學聰明，開始反過來「趁父母親睡著偷跑出去玩」，日前還透露學生時期曾經因為貪玩而隱瞞家長，「聯考前跟家長說去圖書館念書，但其實是一大早跑去西門町溜冰場門口等開門！」讓人一窺影后少女時期反骨的一面。

被問到若現實中有女兒，希望孩子像哪一型？是《看看你有多愛我》敢怒敢言的姊姊凱希（林思廷飾演），還是壓抑內心情緒的妹妹莉莉（詹子萱飾演）？楊謹華不假思索選擇：「我會希望像姐姐一樣，把真正的心情說出口，因為能說出來大家可以有討論的空間，也會知道彼此的想法，才能有良好的雙向溝通。」

