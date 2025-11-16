楊謹華憶及叛逆期 騙父母要去圖書館卻跑西門町玩
（中央社記者洪素津台北16日電）金鐘影后楊謹華在影集「看看你有多愛我」探討親子關係，說起戲外和父母的相處，楊謹華分享叛逆的小時候，曾在準備聯考時騙父母要去圖書館念書，其實是偷跑去西門町溜冰場玩。
楊謹華在戲劇「看看你有多愛我」中飾演一名育有2名女兒的媽媽，在劇中探討和女兒間的親子問題。楊謹華透過新聞稿表示：「希望大家期待看角色怎麼化解跟女兒之間的問題，及自己內心的關卡。」
說起親子間的相處，楊謹華笑稱曾趁父母親睡著偷跑出去玩，在學生時期因為貪玩而隱瞞父母，「聯考前跟家長說去圖書館念書，但其實是一大早跑去西門町溜冰場門口等開門！」
被問到若現實中有女兒，會希望孩子是哪一種性格，是在劇中敢怒敢言的姊姊，還是壓抑內心情緒的妹妹，楊謹華不假思索選擇：「我會希望像姐姐一樣，把真正的心情說出口，因為能說出來大家可以有討論的空間，也會知道彼此的想法，才能有良好的雙向溝通。」
「看看你有多愛我」劇情以網紅媽媽與雙胞胎女兒之間的情感糾葛為主軸，探討親子溝通、社群壓力與網路暴力等議題，16日Hami Video播出精彩大結局。（編輯：李淑華）1141116
