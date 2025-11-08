楊謹華曾有女團夢！戲劇「車禍」夢想破滅 還與閨蜜反目成仇
記者趙浩雲／台北報導
親子懸疑劇《看看你有多愛我》本週劇情進入「綁架案」高潮，楊謹華在戲裡不僅面臨女兒遭綁架，竟然連自己的母親也被反綁入浴缸，楊謹華笑稱：「那場戲其實拍起來滿爽的。」李維維透露與楊謹華對戲時，兩人常即興加台詞，讓角色間的矛盾情緒更加真實生動。新人韋皙妍首次挑戰戲劇演出，與邵奕玫分別飾演楊謹華、李維維的年輕時期，兩人為戲在寒風中拍攝女團舞MV，不僅練出革命情感，也替全劇注入一股清新卻暗藏危險的懸疑氛圍。
《看看你有多愛我》本週劇情進入白熱化，「網紅媽媽」楊謹華與飾演經紀人的紀培慧竟自導自演策劃一場「女兒綁架案」，原本只是為了炒作話題聲量，沒想到過程中狀況百出，最後竟失控反轉，變成她親手綁架了自己的母親。談到這場戲，楊謹華笑說：「看到劇本時就覺得這段太有趣了！」她透露角色「怡安」其實是想修補母女關係，「只是一時之間真的沒能力解決，只好先把失控的媽媽『暫時關起來』，等大家都冷靜後再好好談。」
被楊謹華「關」進浴缸的古名伸也直呼這場戲印象深刻：「拿到劇本時我還在想，這樣的情節合理嗎？但拍攝當下我就被說服了。」她回憶那場長時間被綑綁在浴缸裡的戲份時表示：「這場戲不只是肢體上的挑戰，我能感受到『玉蘭』從憤怒、掙扎到理解的轉變，情緒真的非常真實。當嘴上的膠帶被撕下那一刻，我深刻體會到女兒的無奈，她不是狠心，而是想用最快的方式讓一切結束。」母女之間錯位的愛與壓抑多年的情緒全在這場戲中徹底爆發。
劇中，楊謹華飾演的角色原是一名女團練習生，眼看就要出道成名，卻因一場突如其來的車禍讓人生急轉直下，不僅夢想破滅，也與昔日閨蜜反目成仇。多年後兩人重逢，往日情誼早已化為劍拔弩張的對峙，火藥味十足。《看看你有多愛我》每週日晚間8點，全台電視頻道由八大戲劇台首播。
更多三立新聞網報導
台八女星是馬筱梅閨蜜！曝她當後媽盡心盡力 認大S兒女已把她當媽
直擊／楊貴媚低調送別顏正國！心疼「不知道他小孩這麼小」要顏媽保重
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
直擊／李千娜淚崩送別顏正國！哭到崩潰妝全花了：用盡全力守護你的家人
其他人也在看
楊謹華「車禍」女團夢破裂 與閨密鬧翻「1表情」讓人氣炸
楊謹華在Hami Video《看看你有多愛我》與閨密李維維鬧翻，她認為真正的朋友會在關鍵時刻互相支持，「保持剛好的距離，既自在又珍貴」。楊謹華劇中飾演一名女團練習生，眼看就要出道成名，卻因車禍夢想破滅，也與昔日閨密反目。多年後重逢，往日情誼化為劍拔弩張的對峙，火藥味十足。楊謹華感性分享：「朋友在我人自由時報 ・ 19 小時前
楊謹華48歲仍想當媽！醫揭高齡生育殘酷真相 45歲懷孕率僅剩不到6%
金鐘視后楊謹華即將迎來48歲生日，但她仍未放棄當媽媽的夢想。根據媒體報導，結婚7年的她嘗試過各種求子方式，看著林志玲47歲當媽、陳明真48歲生雙胞胎，讓她更堅定地表示「一定還有機會」。她暫時不考慮代理孕母或領養，希望能親自體驗懷孕生產，甚至喊話不排斥挑戰成為演藝圈最高齡媽咪紀錄。NOW健康 ・ 1 天前
閨蜜反目成仇！李維維氣炸「楊謹華挑釁眼神」太厲害了
親子懸疑劇《看看你有多愛我》劇情進入白熱化，「網紅媽媽」楊謹華與飾演經紀人的紀培慧竟自導自演策劃一場「女兒綁架案」，原本只是為了炒作話題聲量，沒想到過程中狀況百出，最後竟失控反轉，變成她親手綁架了自己的母親。中時新聞網 ・ 19 小時前
楊謹華「鬧翻閨密」真實心聲全說了 多年重逢露出這表情！讓女星氣炸
楊謹華在《看看你有多愛我》中飾演的角色「怡安」原是一名女團練習生，眼看就要出道成名，卻因一場突如其來的車禍讓人生急轉直下，不僅夢想破滅，也與昔日閨蜜反目成仇。多年後兩人重逢，往日情誼早已化為劍拔弩張的對峙，火藥味十足。鏡報 ・ 3 小時前
接棒蕭美琴外交突破 蔡英文啟程赴德出席「柏林自由會議」
前總統蔡英文今（8）日晚間啟程前往德國，將出席「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）發表演說，蔡英文表示，「外交是一棒接一棒，沒有停歇的工作」。這次是蔡英文卸任總統後第台視新聞網 ・ 11 小時前
直擊／楊貴媚低調送別顏正國！心疼「不知道他小孩這麼小」要顏媽保重
藝人顏正國從童星出道， 10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。影后楊貴媚也低調現身，她受訪低調表示，不知道顏正國的小孩還這麼小。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
楊烈豁出去了！賣萌頭比愛心「啾咪」超反差 陳漢典新婚三周心聲閃爆
舞台劇《明星養老院》8、9日（本週六、日）在高雄文化中心至德堂演出，楊烈在舞台劇中飾演鐵漢柔情的歌王，應劇情要求，要裝萌、扮可愛、將雙手放在頭頂比出愛心的「啾咪」動作，他卯足勁、突破形象演出；陳漢典說自己跟黃路梓茵（LuLu）也經常互相比啾咪，他聊起新婚三個星期的心情，言語中滿滿幸福。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
李多慧突感性告白台灣！來台2年認充滿挑戰：永遠愛你
李多慧突感性告白台灣！來台2年認充滿挑戰：永遠愛你EBC東森娛樂 ・ 17 小時前
張棟樑等了21年第一次高雄開唱！票房開賣結果曝光
情歌王子張棟樑出道21年，明年1月10日第一次前往高雄開唱，在高雄流行音樂中心海音館舉辦「第二十一個故事」巡演高雄站。演唱會今（8日）傳來好消息，數千張門票開賣後全數完售，票房開出紅盤。張棟樑開心喊話：「感恩～我們約在高雄見！」鏡報 ・ 17 小時前
嚇人！金門醫院1歲嬰接種流感疫苗 遭誤打成A肝疫苗
即時中心／林韋慈報導金門一對夫妻昨日帶著1歲1個月大的嬰兒，前往部立金門醫院接種流感疫苗第二劑與水痘疫苗，未料醫護人員誤將流感疫苗打成A型肝炎疫苗，院方直到晚間才發現異常，趕緊致電通知家屬，讓全家非常訝異，嬰兒的爺爺也在臉書PO文「疫苗施打流程有重大問題，醫院必須徹底檢討！」民視 ・ 16 小時前
楊謹華失控下狠手 綁母入浴缸嗨喊：滿爽的
楊謹華在Hami Video《看看你有多愛我》將母親綁在浴缸裡，她笑說：「那場戲其實拍起來滿爽的。」飾演母親的古名伸也說：「可以理解女兒的作為。」劇中，楊謹華與經紀人紀培慧自導自演策劃一場「女兒綁架案」，原本只是為了炒作話題，沒想到過程百出，最後竟失控，變成她親手綁架母親。楊謹華說：「看到劇本時就覺自由時報 ・ 20 小時前
投醫攜手南投YMCA辦樂活人生藝術展
衛福部南投醫院攜手南投縣基督教青年會（YMCA）樂齡健康活力中心，於院內藝術走廊舉辦「樂活人生藝術展」，當天由烏克麗麗快閃表演揭開序幕。活動現場擺放了長者們充滿創意與色彩的畫作，搭配溫馨悠揚的樂聲，為醫院空間注入一股藝術與人文氣息，吸引眾多醫護人員與就診民眾駐足欣賞。開幕表演由郭尚諺老師帶領八位將近七十歲的樂齡學員登場，合奏〈小小世界〉、〈DoReMi之歌〉及〈望春風〉三首膾炙人口的歌曲。學員們以自信穩健的台風與溫暖的神情演奏，贏得現場熱烈掌聲，展現出銀髮族的無限活力與對生命熱情。院方邀請民眾走進藝術走廊，細細品味長者們以畫筆與心意描繪出的生活美學，一同感受「樂活人生」的動人風采。南投YMCA自921震災後投入重建工作，長期關懷社區長者福祉，二十多年來服務內容日益多元，包 ...台灣新生報 ・ 17 小時前
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言造咖 ・ 1 天前
永靖鄉農會「幸福蔬果 花現永靖」農產推廣行銷 在各項領域獲得不凡成就
為行銷在地農特產品，發揚地方特色，永靖鄉農會今(8)日上午舉辦「幸福蔬果 花現永靖」農產品推廣行銷活動，縣長王惠美受邀與會。王縣長首先恭賀今年各項評鑑競賽的得獎者，包括洋香瓜評鑑、茄子評鑑、國產龍眼蜂蜜品質評鑑，以及苔球及小品盆栽設計競賽的優勝者，在各項領域獲得不凡成就。縣長王惠美也恭喜永靖鄉農會榮獲114年第2屆洋香瓜評鑑團體組冠軍、彰化縣茄子果品評鑑競賽團體組冠軍、優質溫室早春巨峰葡萄評鑑競賽團體組季軍、以及提芭優質番石榴評鑑白肉組團體組季軍等多項殊榮。這些亮眼的成績，正是理事長、常務監事與總幹事三位首長帶領團隊，共同努力、辛勤耕耘的成果。農業處表示，今年永靖鄉特別舉辦苔球及小品盆栽設計競賽，共有60組參賽，每一位參賽者結合植物造型與設計美感進行園藝創作。苔球以苔蘚包覆根系、搭配植栽素材，創造出自然又療癒的「綠色小宇宙」；小品盆栽則以細緻構圖與比例美學，將植物之美濃縮於小巧盆景中，展現園藝與藝術的完美融合。縣府將持續與各鄉鎮市農會攜手合作，推廣地方農特產品，打造地方特色新亮點。「幸福蔬果 花現永靖」農產品推廣行銷活動，包涵苔球盆栽組合設計競賽、產銷班農產品行銷推廣、家政班、四健會、台灣好新聞 ・ 17 小時前
來賓一直插話 劉在錫忍不住：話那麼多
身為多個談話節目的主持人，徐章焄到《RM》宣傳新節目卻忘記自己是來賓，一直插話。主持人劉在錫忍不住問他怎麼話那麼多，他無奈表示因為平常都是主持，申奇露立刻提出破解法，「裝沒聽見就好」，結果遊戲時大家真的集體裝沒聽到他的抗議。徐章焄只好向製作單位抱怨，劉在錫忍不住念他：「為什麼不跟成員講，一直對製作單位說？」徐章焄委屈回：「因為你們都不聽。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
專訪》范怡文獨家報喜當奶奶 曝孫女全名很颯爽
62歲范怡文日前受邀前往長沙，擔任第4屆「旺旺孝親獎」表演嘉賓，典禮當天以溫暖嗓音，唱出孝親獎的得獎歌曲〈芋冰〉，傳達出真摯的嬤孫情，贏得台下感動回響。同時，她也向《中國時報》分享自己升格當奶奶的喜訊，她散發慈愛笑容：「第一次抱孫女的時候其實有點害怕，因為小寶寶好軟，但她真的好乖又可愛。」中時新聞網 ・ 17 小時前
卓榮泰視察桃園機場防豬瘟 蘇俊賓提三大戰場籲中央地方協力防疫
行政院長卓榮泰今(8)日上午率農業部長陳駿季及各部會代表至桃園機場視察非洲豬瘟邊境檢疫措施，包含旅客行李與快遞郵件檢查，確保防疫無漏洞。桃園市副市長蘇俊賓出席時，除感謝中央各部會與地方政府積極合作，在這15天內同心協力控制豬瘟疫情外，蘇俊賓也提出後續還有三大面向，包含防疫、黑毛豬產業的未來以及廚餘去桃園電子報 ・ 18 小時前
洪孟楷提新北耶誕城仿日全年點亮、分區輪辦 觀旅局：高額建置維運成本需慎估
今年「新北歡樂耶誕城」將於11月14日登場，但活動再遭新北市政府周邊板橋居民反彈，新北市國民黨立委洪孟楷則建議市府參考東京都廳經驗，打造「365天亮起的新北」、分區輪辦。對此，觀光旅遊局回應，高額建置與維運成本需謹慎評估，但未來將評估結合其他行政區燈飾，打造「新北大耶誕城」，同時考量成本效益、節能與自由時報 ・ 17 小時前
羅東秋遊音樂市集 樟仔園文化園區登場
為豐富秋季藝文旅程，展現羅東多元文化魅力，宜蘭縣羅東鎮公所於今（八）日上午十一時至下午六時在樟仔園文化園區舉辦「秋遊音樂市集」，匯集多項精彩內容，包含在地特色美食、創意手作、青創品牌展售，以及結合地方故事與藝術的莊文生老師「文化講堂」，讓民眾在秋日午後一邊逛市集、一邊感受羅東文化底蘊。羅東鎮長吳秋齡表示，希望藉由「秋遊音樂市集」的舉辦，串聯地方藝文、產業與觀光，讓民眾透過五感體驗羅東的多樣風貌，感受秋天溫暖的人文氣息。活動現場特別安排知名歌手與樂團輪番登台演出，包含潘芳烈樂團、祐奇、魷魚小布等實力派音樂人，以動人旋律陪伴大家度過愉快的秋日時光。此外，現場也規劃多項趣味互動與體驗活動，如「文化講座」、「趣味接龍（排七）」、「拼圖計時賽」、「絹印體驗」等，適合親子同樂。特別值 ...台灣新生報 ・ 17 小時前
沒有儲能 風光發電恐成災難？
「追逐風，追逐太陽…」國民歌王周華健以這首《心的方向》風靡4、5、6年級生，時隔信傳媒 ・ 18 小時前