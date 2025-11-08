楊謹華曾有女團夢！戲劇「車禍」夢想破滅 還與閨蜜反目成仇

記者趙浩雲／台北報導

親子懸疑劇《看看你有多愛我》本週劇情進入「綁架案」高潮，楊謹華在戲裡不僅面臨女兒遭綁架，竟然連自己的母親也被反綁入浴缸，楊謹華笑稱：「那場戲其實拍起來滿爽的。」李維維透露與楊謹華對戲時，兩人常即興加台詞，讓角色間的矛盾情緒更加真實生動。新人韋皙妍首次挑戰戲劇演出，與邵奕玫分別飾演楊謹華、李維維的年輕時期，兩人為戲在寒風中拍攝女團舞MV，不僅練出革命情感，也替全劇注入一股清新卻暗藏危險的懸疑氛圍。

《看看你有多愛我》本週劇情進入白熱化，「網紅媽媽」楊謹華與飾演經紀人的紀培慧竟自導自演策劃一場「女兒綁架案」，原本只是為了炒作話題聲量，沒想到過程中狀況百出，最後竟失控反轉，變成她親手綁架了自己的母親。談到這場戲，楊謹華笑說：「看到劇本時就覺得這段太有趣了！」她透露角色「怡安」其實是想修補母女關係，「只是一時之間真的沒能力解決，只好先把失控的媽媽『暫時關起來』，等大家都冷靜後再好好談。」

被楊謹華「關」進浴缸的古名伸也直呼這場戲印象深刻：「拿到劇本時我還在想，這樣的情節合理嗎？但拍攝當下我就被說服了。」她回憶那場長時間被綑綁在浴缸裡的戲份時表示：「這場戲不只是肢體上的挑戰，我能感受到『玉蘭』從憤怒、掙扎到理解的轉變，情緒真的非常真實。當嘴上的膠帶被撕下那一刻，我深刻體會到女兒的無奈，她不是狠心，而是想用最快的方式讓一切結束。」母女之間錯位的愛與壓抑多年的情緒全在這場戲中徹底爆發。

劇中，楊謹華飾演的角色原是一名女團練習生，眼看就要出道成名，卻因一場突如其來的車禍讓人生急轉直下，不僅夢想破滅，也與昔日閨蜜反目成仇。多年後兩人重逢，往日情誼早已化為劍拔弩張的對峙，火藥味十足。《看看你有多愛我》每週日晚間8點，全台電視頻道由八大戲劇台首播。

