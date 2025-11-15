楊謹華母女戲震撼全場！直播崩潰喊「我不是好媽媽」 鍾承翰也被逼哭

娛樂中心／台北報導

親子懸疑劇《看看你有多愛我》本週日（11/16）將迎來震撼大結局，劇情全面失控，原本只是「網紅媽媽」楊謹華精心策劃的「女兒綁架案」竟弄假成真，危機一發不可收拾，雙胞胎女兒林思廷、詹子萱接連身陷險境。面對鋪天蓋地的輿論壓力，楊謹華在直播鏡頭前哽咽自白「我不是一個好媽媽！」

劇中，楊謹華一手佈局的「假綁架」事件意外失控，不僅讓大女兒林思廷落入真正綁匪手中，連小女兒詹子萱也接連身陷險境。面對突如其來的危機，她只能透過視訊與女兒連線，甚至被迫接受網路公審，任由網友評判她是否稱得上「好媽媽」。幾場關鍵的視訊直播戲，不但將角色的母愛推向爆裂點，也深深牽動楊謹華本人情緒。她坦言：「在終於跟女兒視訊對話的那一刻，我打從心底覺得什麼都不重要了，我只想保護我的孩子。當時哭著向女兒坦白的那場戲，喊卡後我都還沒辦法平復情緒。」

令人動容的是，戲裡戲外兩位「女兒」都成為楊謹華最堅強的情緒後盾。她感動分享：「那幾場視訊戲，思廷都有特別到現場陪我；即使鏡頭沒有拍到子萱，她也會在對面幫我對戲、給我情緒。」母女三人默契滿分，彼此間自然流動的情感，也讓母女重逢的橋段更加真摯動人。

《看看你有多愛我》楊謹華（中）與林思廷（左）、詹子萱組成的母女三人組默契滿分。（圖／晴天影像提供）。（圖／晴天影像提供）

面對網路公審，楊謹華在鏡頭前哽咽坦言「我不是一個好媽媽」，這段直擊人心的自白不只揪住觀眾，也讓在場演員心痛不已。飾演偵辦綁架案的刑警、同時是楊謹華角色青梅竹馬好友的鍾承翰回憶：「那場戲讓我印象非常深刻，我當下真的很難過，看著這麼好的一個朋友遭遇這樣的事，感受到她心裡承受的壓力，我也忍不住跟著泛淚。這場戲不只牽動大金（鍾承翰角色名）的情緒，也深深觸動了我。」

被問到是否認為怡安是一個「失敗的媽媽」，鍾承翰不假思索回答：「我覺得不是！所有父母都是第一次當父母，像我的小孩現在6歲，我其實也只是個6歲的爸爸，我們都是跟著孩子一起學習、一起成長的。」《看看你有多愛我》每週日晚間8點，全台電視頻道由八大戲劇台獨家首播。

