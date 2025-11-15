楊謹華演網紅媽救女 慘被直播公審掀高潮

楊謹華在親子懸疑劇《看看你有多愛我》飾演網紅媽媽，精心策劃「女兒綁架案」竟弄假成真，不僅讓大女兒林思廷落入真正綁匪手中，連小女兒詹子萱也接連身陷險境，危機一發不可收拾，楊謹華只能透過視訊與女兒連線，甚至被迫接受網路公審，在直播鏡頭前哽咽自白：「我不是一個好媽媽。」揪心片段瞬間掀起熱議。

幾場關鍵的視訊直播戲，不但將角色的母愛推向爆裂點，也深深牽動楊謹華情緒，她坦言：「在終於跟女兒視訊對話的那一刻，我打從心底覺得什麼都不重要了，我只想保護我的孩子。當時哭著向女兒坦白的那場戲，喊卡後我都還沒辦法平復情緒。」

令人動容的是，「2位女兒」都成為楊謹華最堅強的情緒後盾，她感動分享：「那幾場視訊戲，思廷都有特別到現場陪我；即使鏡頭沒有拍到子萱，她也會在對面幫我對戲、給我情緒。」母女3人默契滿分，彼此間自然流動的情感，也讓母女重逢的橋段更加真摯動人。