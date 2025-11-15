楊謹華直播哭喊「我不是好媽媽」引爆網路公審 紀培慧遭切割黑化喊「魚死網破」

《看看你有多愛我》假綁架事件意外失控，不僅大女兒林思廷（左）落入真正綁匪手中，連小女兒詹子萱也遭殃。晴天影像提供

親子懸疑劇《看看你有多愛我》將於本週日（11/16）迎來震撼大結局，隨著劇情全面失控，原本由「網紅媽媽」楊謹華精心策劃的「女兒假綁架案」竟弄假成真，讓雙胞胎女兒林思廷、詹子萱接連身陷險境，危機一發不可收拾。面對鋪天蓋地的輿論壓力，楊謹華在直播鏡頭前哽咽自白「我不是一個好媽媽！」

紀培慧飾演的網紅經紀人因炒作失衡而「黑化」，反轉程度再度引爆話題；鍾承翰則以刑警身份在旁見證母女情深，直呼拍攝過程「情緒被狠狠牽動」。隨著事實真相逐一浮現，大結局勢必再掀最強高潮。

楊謹華母愛爆發點：淚眼視訊告白「只想保護孩子」

劇中，楊謹華一手佈局的「假綁架」事件意外失控，面對突如其來的危機，她只能透過視訊與女兒連線，甚至被迫接受網路公審，任由網友評判她是否稱得上「好媽媽」。楊謹華回憶幾場關鍵的視訊直播戲，深深牽動她本人情緒。她坦言：「在終於跟女兒視訊對話的那一刻，我打從心底覺得什麼都不重要了，我只想保護我的孩子。當時哭著向女兒坦白的那場戲，喊卡後我都還沒辦法平復情緒。」

廣告 廣告

令人動容的是，戲裡戲外2位「女兒」都成為楊謹華最堅強的情緒後盾。她感動分享，那幾場視訊戲，林思廷都有特別到現場陪她；即使鏡頭沒有拍到詹子萱，她也會在對面幫她對戲、給予情緒，讓母女重逢的橋橋段更加真摯動人。

《看看你有多愛我》楊謹華（中）與林思廷（左）、詹子萱組成的母女三人組默契滿分 。晴天影像提供

女兒視角告白：廢墟長大與心疼媽媽的爆發

談到印象最深的一場戲，飾演異卵雙胞胎姐妹的林思廷與詹子萱不約而同選擇了「與媽媽的對戲」。林思廷特別提到那場在廢墟中等待媽媽營救的重頭戲，「拍攝時，我是真的在鏡頭後面看著媽媽對我說出她心裡的話，還向我道歉。那一刻我覺得凱希（林思廷角色名）應該真的長大了，因為她終於放下內心對媽媽的不解。」

詹子萱則分享，最衝擊她的是「媽媽直播接受網路公審」的橋段，「讀劇本時還沒有那麼強烈，但現場看到媽媽的情緒整個爆發，真的完全衝擊我的心，當時覺得非常心疼。」

紀培慧「黑化」反轉：情誼斷線的魚死網破衝動

這次特別演出網紅經紀人「文捷」的紀培慧，角色因過度炒作話題讓局勢失控，最終遭到楊謹華飾演的「怡安」斷然切割，也讓她一步步走向黑化邊緣。談起角色的情緒轉折，紀培慧表示：「文捷的社會化讓她相信，只要是為了幫助在乎的人，就算手段狡猾也沒關係。」

她坦言，角色的崩潰情緒極度真實，「人在理智斷線的時候，真的會有魚死網破的衝動，往往有些話、有些事一旦發生了，情誼就很難再修補，從此再見面也只能是最熟悉的陌生人。」

《看看你有多愛我》紀培慧（右）飾演心思縝密、手段狡猾的網紅經紀人。晴天影像提供

鍾承翰力挺好友：父母都是跟著孩子一起成長的

面對網路公審，楊謹華在鏡頭前哽咽坦言「我不是一個好媽媽」，這段直擊人心的自白讓在場演員心痛不已。飾演偵辦綁架案的刑警、同時是楊謹華角色青梅竹馬好友的鍾承翰回憶：「那場戲讓我印象非常深刻，我當下真的很難過，看著這麼好的一個朋友遭遇這樣的事，感受到她心裡承受的壓力，我也忍不住跟著泛淚。」

被問到是否認為怡安是一個「失敗的媽媽」，鍾承翰不假思索回答：「我覺得不是！所有父母都是第一次當父母，像我的小孩現在6歲，我其實也只是個6歲的爸爸，我們都是跟著孩子一起學習、一起成長的。」以溫暖的視角為戲中角色發聲。

《看看你有多愛我》楊謹華（左）與鍾承翰飾演青梅竹馬好友，因綁架事件意外重逢。晴天影像提供



回到原文

更多鏡報報導

專訪／台版《國寶》真人版！明華園三代陳玄力練功「每天哭」 怕老師更怕學長

《左撇子女孩》馬士媛繼王菲後奪斯德哥爾摩影后 葉子綺許願成真好萊塢獲獎

SJ後台美食全曝光！鼎王、雙月直送大巨蛋 利特喊：還有物理治療師