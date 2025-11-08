楊謹華眼見「媽媽失控」！竟綑綁手腳、嘴貼膠帶丟進浴缸 笑認：滿爽的

楊謹華（前）與古名伸「母女浴缸對決」掀話題。晴天影像提供

楊謹華在《看看你有多愛我》裡不僅面臨女兒遭綁架，竟還反綁自己的母親在浴缸中，楊謹華笑稱：「那場戲其實拍起來滿爽的。」飾演母親的古名伸坦言：「可以理解女兒的作為！」

劇中飾演「網紅媽媽」的楊謹華，與飾演經紀人的紀培慧竟自導自演策劃一場「女兒綁架案」，原本只是為了炒作話題聲量，沒想到過程中狀況百出，最後竟失控反轉，變成她親手綁架了自己的母親。談到這場戲，楊謹華笑說：「看到劇本時就覺得這段太有趣了！」她透露角色「怡安」其實是想修補母女關係，「只是一時之間真的沒能力解決，只好先把失控的媽媽『暫時關起來』，等大家都冷靜後再好好談。」

古名伸劇中被綁進浴缸、嘴巴遭膠帶封住。晴天影像提供

被楊謹華「關」進浴缸的古名伸也直呼這場戲印象深刻：「拿到劇本時我還在想，這樣的情節合理嗎？但拍攝當下我就被說服了。」她回憶那場長時間被綑綁在浴缸裡的戲份時表示：「這場戲不只是肢體上的挑戰，我能感受到角色從憤怒、掙扎到理解的轉變，情緒真的非常真實。當嘴上的膠帶被撕下那一刻，我深刻體會到女兒的無奈，她不是狠心，而是想用最快的方式讓一切結束。」母女之間錯位的愛與壓抑多年的情緒全在這場戲中徹底爆發。



