楊謹華眼見「媽媽失控」！竟綑綁手腳、嘴貼膠帶丟進浴缸 笑認：滿爽的
楊謹華在《看看你有多愛我》裡不僅面臨女兒遭綁架，竟還反綁自己的母親在浴缸中，楊謹華笑稱：「那場戲其實拍起來滿爽的。」飾演母親的古名伸坦言：「可以理解女兒的作為！」
劇中飾演「網紅媽媽」的楊謹華，與飾演經紀人的紀培慧竟自導自演策劃一場「女兒綁架案」，原本只是為了炒作話題聲量，沒想到過程中狀況百出，最後竟失控反轉，變成她親手綁架了自己的母親。談到這場戲，楊謹華笑說：「看到劇本時就覺得這段太有趣了！」她透露角色「怡安」其實是想修補母女關係，「只是一時之間真的沒能力解決，只好先把失控的媽媽『暫時關起來』，等大家都冷靜後再好好談。」
被楊謹華「關」進浴缸的古名伸也直呼這場戲印象深刻：「拿到劇本時我還在想，這樣的情節合理嗎？但拍攝當下我就被說服了。」她回憶那場長時間被綑綁在浴缸裡的戲份時表示：「這場戲不只是肢體上的挑戰，我能感受到角色從憤怒、掙扎到理解的轉變，情緒真的非常真實。當嘴上的膠帶被撕下那一刻，我深刻體會到女兒的無奈，她不是狠心，而是想用最快的方式讓一切結束。」母女之間錯位的愛與壓抑多年的情緒全在這場戲中徹底爆發。
更多鏡報報導
楊祐寧「霸凌菜鳥」畫面曝光 掐下巴、強吻全都來！認了：要讓他心生畏懼
曾被粿粿「無邊界感」攔腰摟抱！曹佑寧尬認：很難不看到新聞
粿粿、王子爆「裸身相擁」偷情 徵信社老闆親回27字曝「鐵證」真相
其他人也在看
郭富城晉升3寶爸曝心聲 高雄開唱撩萬名台粉喊「吻我」
【緯來新聞網】天王郭富城在台出道35年，今（8日）首度登上高雄巨蛋開唱，帶著去年開跑的ICONIC巡緯來新聞網 ・ 8 小時前
《信長之野望 真戰》11月20日正式上市，事前預約備戰爭奪開服活動千萬獎金與黃金
由光榮特庫摩正版授權的沉浸式戰略手遊《信長之野望 真戰》，自10 月9日開啟事前預約以來，截止今日，官網預約人數已接近80萬。官方於今日正式宣布，遊戲將於11月20日雙平台正式上市。戰國的舞臺即將全面揭幕，靜待各位領主親臨亂世、書寫歷史。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
【第78屆醫師節慶祝大會】賴總統：提升醫療服務品質 守護國人健康
記者謝承宏／臺北報導 總統賴清德昨日出席「第78屆醫師節慶祝大會」，並親自頒發「終身醫療奉獻獎」等獎項。其中，三軍總醫院院長陳元皓少將因長期帶領三總致力軍陣醫青年日報 ・ 4 小時前
90％女性肺癌沒抽菸！醫揭「這三大」隱形兇手躲不了 下場慘！
長久以來，肺癌被視為吸菸者的疾病。然而，近十年來台灣的流行病學統計卻顯示出令人震驚的轉變--女性肺癌患者中有九成從未抽菸。這群非吸菸女性患者多數是生活作息正常、飲食清淡、甚至重視健康檢查的族群，卻在例行健檢或身體不適時發現罹患肺癌TVBS新聞網 ・ 1 天前
水星將逆行射手！命理師示警：人際溝通易有誤會 12星座週運一次看
牡羊座本週要學會放慢腳步。水星逆行將影響出行、考試與文書運，容易一時衝動而犯小錯。木星逆行則讓你思考家人或住處的議題，也可能想搬家或重新整理生活空間。記得別急著做決定。金牛座本週財務與合作將成為焦點。有人可能延遲付款或出現帳務誤會。水星逆行在第八宮，請確...CTWANT ・ 8 小時前
南投客家文藝研習匯演 表揚伯公照護績優單位
【記者 謝雅情／南投 報導】 南投縣客家文藝研習成果匯演暨伯公照護頒獎活動8日下午在南投高中演藝廳舉行，南投台灣好報 ・ 8 小時前
陸首例冷凍人！癡情男不捨妻癌逝「冷凍遺體」盼復活 8年後同居新女友
綜合陸媒報導，展文蓮於2017年病危，醫生預告僅剩數週壽命。桂軍民在病床邊低語詢問「妳願意先睡一覺嗎？」展文蓮微微點頭。她去世後，被送往距離齊魯醫院約10公里的銀豐研究院，以液氮冷凍至攝氏零下196度保存，存放於編號「1號罐」中。她的遺體外觀仍保持完整，細胞結構穩...CTWANT ・ 11 小時前
疑吵架起殺意 台中6旬男持刀行兇 友「臟器外露」險喪命
台中大里區61歲李姓男子疑似酒後與56歲賴姓朋友起爭執，竟持水果刀行兇！賴男左腹部被刺傷至臟器外露，所幸送醫後已脫離生命危險。李嫌在聽聞有人報警後立即騎機車逃逸，警方火速展開搜索，於15分鐘內將其逮捕歸案。霧峰分局內新派出所長高俊傑表示，全案依殺人未遂、傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦。目擊民眾形容，「傷者當時幾乎要昏倒，刀子插在身上，流了不少血！」TVBS新聞網 ・ 5 小時前
AI恐影響台灣4職務 人力業者提3建議緩解
[NOWnews今日新聞]AI衝擊台灣就業環境，1111人力銀行在今（2025）年7月4日發布調查，我國上班族擔心工作被AI取代者高達61.5％，擔心自身專業被AI取代則佔49.4％。AI影響職務排名...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
恐怖情人! 男向女友借錢未果持刀揮舞 警依家暴現行犯逮捕
社會中心／洪巧璇、談駿豪 台北報導又是恐怖情人！台北市警方獲報，有間生活百貨的老闆娘遭男友持刀恐嚇，警方不敢大意，持盾牌到場，救出被害人，並將嫌犯依家暴現行犯逮捕，事後警方調查，原來是嫌犯要向女友討錢未果，雙方才會爆發口角。民視 ・ 5 小時前
淒美故事上演！高雄情侶口角女跳橋男急摳119 警消垂降…他倆緊緊相擁
高雄仁武區8日晚間發生一起意外事件，一名女子疑似與男友起口角後從八德東橋跳入水中，男友趕忙找來繩索也一併跳入水中，同時通報119，所幸女子被趕到現場的警消救起時意識清楚送醫治療，案發原因正由警方釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
平溪線地基崩塌全線停駛到明年1月 颱風恐挾豪雨光復居民憂心
基隆興隆路發生山崩，大塊石頭卡在半山腰，樹木被壓倒且根部裸露在外，導致道路交通受阻，工程人員已拉起封鎖線。此次山崩不僅影響交通，也造成自來水管線受損，41戶民眾無水可用，目前以水車應急，預計11月9日上午才會進行修復。同時，台鐵平溪線因豪雨導致地基崩塌，鐵軌歪七扭八，鋼筋外露，全線停駛至少到明年1月底，目前接駁車以當地居民優先，影響旅客出行便利性。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
10月營收年增92%！老AI反遭投信狠砍2.3萬張 記憶體這檔外資喊「首選」也被出貨
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股本周二再創史高28554.61點，但周五跌落月線，加權指數收在27651.41點，周線下跌581.94點，跌幅2.06%。證交所公布籌碼動...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
醫師夫妻十年存款300萬！年燒70萬繳人情保單、兩兒才藝課快破百萬…不想70歲退休，4招提升「儲蓄率」
日前一位執業十年的主治醫師接受訪問時坦言，夫妻倆都是醫師，收入不錯，卻始終存不到錢。十年下來，存款僅三百萬——與外界對「高薪醫師」的想像落差極大。理財顧問雨果指出，這並非個案。「賺得多，花得更多」是高收入族常見的財務陷阱。尤其在教育支出上更捨得投入：兩個孩子就讀私立雙語小學、上才藝課、參加營隊，一年花費近九十萬，儲蓄率自然跟不上收入成長。你有類似困擾嗎？雨果提醒，真正的財務穩定，不在於「賺多少」，而在於「能留下多少」。他也靠提出四個實用解方，幫助高收入族擺脫「月光」困境……幸福熟齡 ・ 19 小時前
警救援遇「山道猴」擋車道 鳴笛趕救受困童
年邁阿公阿嬤帶著2歲孫子在宜蘭礁溪五峰旗風景區散步時，發生了驚險的意外事件。他們準備返回台北時，孫子不慎被反鎖在車內，嚇得嚎啕大哭。阿公心急如焚，立即報警求助。警方趕往現場途中，竟遇到山道猴霸占道路，必須鳴笛驅趕。最終，在警消人員細心破窗救援下，孩童安全獲救，一家人終於鬆了一口氣。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
景碩Q3財報低預期 法人估全年EPS達3.4元
[NOWnews今日新聞]景碩第三季營收季增8.2%、年增26.3%，毛利率18.96%，略低於市場預期，展望第四季，法人機構預估EPS為1.3元，全年預估為3.4元。景碩第三季營收季增8.2%、年增...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
外資單周砸15億猛敲旺宏！自營商反手倒貨…抱走1.73億元 「這檔」賣超居冠
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股本週（11/03～11/07）受美股拖累，加權指數下挫581.94點，收在27,651.41點，跌幅2.06%。據證交所盤後籌碼動向，自營商...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
爆！違反重大訊息規定 「這家」遭重罰20萬！
台灣證券交易所對玉山金融控股股份有限公司違反重大訊息規定，處以新台幣20萬元違約金。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
經典重製《熱血江湖：福利加強版》正式上市，登入直升30等送絕版時裝、坐騎等福利
正版授權武俠MMO力作《熱血江湖：福利加強版》今(7)日正式上市，10點準時開服！為慶祝上線，代言人全員齊聚。由風田攜手禾羽、冼迪琦代言，化身為江湖中的真福利俠客，帶來一系列精彩活動和豐厚福利，助力玩家們暢遊江湖。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
以為只是「踏板彈出」 竟釀肇逃代價慘重
【警政時報 林家嘉／台中報導】臺中市一名黃姓男子日前駕駛自小客車行經太原路三段停等紅燈時，突然聽到車身傳出「叩」的一聲撞擊聲響，下車查看發現右後保險桿有明顯擦撞痕跡，隨即報警。警方調閱行車紀錄器與監視器後，發現是一名陳姓女子騎乘機車碰撞後未停車離去，遭依法通知到案，才揭開這起「以為踏板彈出」的肇事逃逸案件。警政時報 ・ 8 小時前