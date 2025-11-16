楊謹華自曝叛逆黑歷史 騙爸媽去圖書館偷做一件事

楊謹華在《看看你有多愛我》中驚覺發現大女兒真的失蹤。Hami Video提供



楊謹華主演的《看看你有多愛我》連霸Hami Video全館排行榜冠軍寶座2周，今（11╱16）迎來大結局，她表示：「很開心這類型的題材觀眾會喜歡，也希望大家期待看怡安（角色名）怎麼化解跟女兒之間的問題，及自己內心的關卡。」還自曝學生時期曾因為貪玩而隱瞞家長，「聯考前跟家長說去圖書館念書，但其實是一大早跑去西門町溜冰場門口等開門」。讓人一窺影后少女時期反骨的一面。

劇中楊謹華飾演的「網紅媽媽」陳怡安，原以為是經紀人安排女兒住民宿避風頭，未料女兒真的失蹤，被問現實生活中是否曾遇過類似的「走失」經歷，她笑說從小是「跟很緊的小孩」，大人想甩都甩不掉，反而印象最深的是：「家裡長輩會先把我們小孩帶回家，連哄帶騙叫上床睡，等我們都睡著後，父母親再偷偷跑出去玩，以為小孩都不知道，其實都知道。」長大後學聰明，反過來「趁父母親睡著偷跑出去玩」。

被問到若現實中有女兒，希望孩子像林思廷飾演的敢怒敢言「凱希」還是詹子萱飾演的壓抑內心情緒的妹妹「莉莉」？她不假思索說：「我會希望像姊姊一樣，把真正的心情說出口，因為能說出來大家可以有討論的空間，也會知道彼此的想法，才能有良好的雙向溝通。」

