楊謹華自爆叛逆往事 聯考前半夜偷溜出家門！跑去這地方嗨玩

楊謹華在《看看你有多愛我》中驚覺發現大女兒真的失蹤。Hami Video提供

楊謹華在《看看你有多愛我》中飾演「網紅媽媽」陳怡安，原以為是經紀人安排女兒住民宿避風頭，未料女兒真的失蹤，突然陷入極度慌亂的情緒，現實生活中是否曾遇過類似的「走失」經歷，楊謹華笑說自己從小是「跟很緊的小孩」，大人想甩都甩不掉。

反而讓楊謹華印象最深的是，「家裡長輩會先把我們小孩帶回家，連哄帶騙叫上床睡，等我們都睡著後，父母親再偷偷跑出去玩，以為小孩都不知道，其實都知道」。

楊謹華接著自曝長大後學聰明，開始反過來「趁父母親睡著偷跑出去玩」，日前還透露學生時期曾經因為貪玩而隱瞞家長，「聯考前跟家長說去圖書館念書，但其實是一大早跑去西門町溜冰場門口等開門」。自曝少女時期反骨的一面。

楊謹華（左）在劇中擁有一對可愛的雙胞胎女兒。Hami Video提供

若有女兒！盼能說出心情雙向溝通

被問到若現實中有女兒，希望孩子像哪一型？是《看看你有多愛我》敢怒敢言的姊姊凱希（林思廷飾），還是壓抑內心情緒的妹妹莉莉（詹子萱飾）？楊謹華不假思索選擇：「我會希望像姊姊一樣，把真正的心情說出口，因為能說出來大家可以有討論的空間，也會知道彼此的想法，才能有良好的雙向溝通。」

楊謹華（中）在劇中的女兒林思廷（左）、詹子萱有截然不同的個性。Hami Video提供

《看看你有多愛我》劇情以網紅媽媽與雙胞胎女兒之間的情感糾葛為主軸，探討親子溝通、社群壓力與網路暴力等議題。楊謹華詮釋的陳怡安，外表光鮮、內心崩潰，面對一連串親情風暴與媒體輿論，演技層層堆疊，觀眾都很期待最後大結局楊謹華飾演的母親將如何化解這場親子網紅風暴。Hami Video將在16日全網獨家播出《看看你有多愛我》精彩大結局。



