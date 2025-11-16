楊謹華自爆聯考前偷溜去溜冰 叛逆期說謊「去圖書館」
【緯來新聞網】金鐘影后楊謹華在《看看你有多愛我》中飾演「網紅媽媽」陳怡安，自曝長大後學聰明，「趁父母親睡著偷跑出去玩」，日前還透露學生時期曾經因為貪玩而隱瞞家長，「聯考前跟家長說去圖書館念書，但其實是一大早跑去西門町溜冰場門口等開門！」讓人一窺影后少女時期反骨的一面。
《看看你有多愛我》楊謹華（中）在劇中的女兒林思廷（左）、詹子萱有截然不同的個性。（圖／Hami Video提供）
劇情中，原以為是經紀人安排女兒住民宿避風頭，未料女兒真的失蹤，突然陷入極度慌亂的情緒，現實生活中是否曾遇過類似的「走失」經歷，楊謹華笑說自己從小是「跟很緊的小孩」，大人想甩都甩不掉，反而印象最深的是：「家裡長輩會先把我們小孩帶回家，連哄帶騙叫上床睡，等我們都睡著後，父母親再偷偷跑出去玩，以為小孩都不知道，其實都知道！」
楊謹華在劇中因為記錄女兒生活而成為親子網紅。（圖／Hami Video提供）
被問到若現實中有女兒，希望孩子像哪一型？是《看看你有多愛我》敢怒敢言的姊姊凱希（林思廷飾演），還是壓抑內心情緒的妹妹莉莉（詹子萱飾演）？楊謹華不假思索選擇：「我會希望像姐姐一樣，把真正的心情說出口，因為能說出來大家可以有討論的空間，也會知道彼此的想法，才能有良好的雙向溝通。」
《看看你有多愛我》劇情以網紅媽媽與雙胞胎女兒之間的情感糾葛為主軸，探討親子溝通、社群壓力與網路暴力等議題。將於今（16日）在Hami Video播出。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
楊謹華自爆高中叛逆史！聯考前謊稱唸書 卻直奔西門溜冰場
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導楊謹華主演的全新影集《看看你有多愛我》，在HamiVideo全網獨家首播後火速衝上全館排行榜冠軍寶座，而今（16）日將迎來大結...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
推廣食農教育 科工館舉辦市集、論壇交流實踐經驗
（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）為鼓勵加入推廣食農教育，國立科學工藝博物館今天舉辦農村食農教育創意教具市集、論壇及交流會，來自學校、農村與企業的實務經驗者分享等活動，交流永續多元的食農教育實踐。中央社 ・ 17 小時前
胡瓜挑戰吊床慘摔「整個人滾下來」 笑翻全場：我真的老了！
節目《綜藝大集合》日前來到桃園八德的「褒忠義民廟」，這個地方已經有237年的歷史，曾經有一群義勇將士為了守護家園而壯烈犧牲，當地議員段樹文為了紀念先人，整修了營盤古墓，興建廟宇供後人景仰，胡瓜聽到此故事之後為之動容，決定要來玩一系列的遊戲「義民忠勇捍家園」，首先第一個遊戲「如來神掌」，參賽者須帶著米奇手套站上平台，在哨音響起後互相推擠最快重心不穩跌下來的參賽者落敗。鏡報 ・ 17 小時前
楊謹華自曝叛逆黑歷史 騙爸媽去圖書館偷做一件事
楊謹華主演的《看看你有多愛我》連霸Hami Video全館排行榜冠軍寶座2周，今（11╱16）迎來大結局，她表示：「很開心這類型的題材觀眾會喜歡，也希望大家期待看怡安（角色名）怎麼化解跟女兒之間的問題，及自己內心的關卡。」還自曝學生時期曾因為貪玩而隱瞞家長，「聯考前跟家長說去圖書館念書，但其實是一大早跑去西門町溜冰場門口等開門」。讓人一窺影后少女時期反骨的一面。太報 ・ 14 小時前
新生女嬰全身紅疹，驗出罕見１疾病，醫籲家長勿慌：早期治療可正常成長
一名剛出生不久的女嬰，雖然活動力正常，但全身卻布滿如小水泡般的紅疹。經詳細檢查後，確診為罕見遺傳疾病「色素失調症」（Incontinentia Pigmenti），讓父母憂心不已。 亞洲大學附屬醫院兒科主治醫師陳劍韜強調，只要早期診斷並積極追蹤治療，孩子仍可在正常生活環境中健康成長。 什麼是色素失調症？陳劍韜指出，色素失調症是一種因 X染色體上IKBKG基因突變 所導致的罕見遺傳性疾病，發生率僅約四萬分之一。基因異常會影響身體對發炎與壓力的反應調控，因此可能波及 皮膚、牙齒、毛髮、眼睛與神經系統 的發育，其中皮膚異常是最早、最明顯的症狀，目前尚無單一藥物能根治。 他說，因為此病與X染色體有關，多發生於女嬰；若男嬰帶有突變基因，多數無法存活至出生。臨床上常見的新生兒會在出生後不久出現小水泡般紅疹，之後轉為深淺不一的色素沉著，形成類似「大理石紋」的痕跡。這些痕跡雖會隨時間淡化，卻是醫師診斷的重要依據。 症狀多樣化，治療需跨科別除了皮膚症狀外，部分患兒可能出現 牙齒缺失或排列異常、毛髮稀疏、指甲變形、視網膜發育不全等問題；若影響到中樞神經，甚至可能導致 抽搐或發展遲緩。因此，治療需跨科別合作常春月刊 ・ 1 天前
高市談話會何讓陸反應如此強烈？官媒：醞釀防務政策轉向野心
日本首相高市早苗在國會公然宣稱，「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」引發中日矛盾深化。央視刊出報導...聯合新聞網 ・ 22 小時前
德媒評高市遭文攻：語言暴力是中共政治暴力一部分
（中央社台北16日電）日本首相高市早苗發表「台灣有事」談話後，中國駐日本大阪總領事薛劍及一些中共官媒的攻擊性言語引人側目。德國之聲15日發表文章說，如今中國官員和官媒認為，用渾號辱罵外國領導人是「聰明智慧」，粗鄙的髒話則代表「國家的力量」，而中共建政以來，語言暴力是政治暴力的一部分。中央社 ・ 18 小時前
南韓核動力潛艦用於應對中國威脅 美海軍司令：美方「自然的期待」
南韓將在美國的協助下打造核動力潛艦。韓聯社今天(16日)報導，美國海軍艦隊司令部司令柯德爾(Daryl Caudle)表示，利用新潛艦來應對中國的威脅，是美方「自然的期待」。 美國上周正式批准南韓建造首艘核動力潛艇。白宮13日公布韓美高峰會談共同說明資料(Joint Fact Sheet)，提到已核准韓國製造核動力潛艦，美國將與韓國密切合作，打造這批新潛艦。 柯德爾14日接受記者聯訪時被問及，新打造的核潛艦是否可能用在對抗中國，以及如何重塑南韓海軍在東亞地區所扮演的角色。柯德爾回應說：「我認為，利用這艘潛艇來對抗中國是很自然的期待。」 柯德爾說：「我認為，在具備這項能力後，美國會期望(南韓)作為盟友共同合作，應對美國認為當前面臨的最大威脅，也就是中國。我認為，在很大程度上，南韓也對中國抱有同樣的擔憂，因此這項能力理應被納入因應中國威脅的整體考量。」 在美中競爭日益加劇的背景下，華府一直在敦促盟友提高國防開支，為「集體防禦」做出貢獻。 在10月底於慶州舉行的美韓峰會上，李在明請求川普，允許南韓取得核動力潛艦使用的核燃料，這些搭載常規武器的潛艦將能更好地追蹤北韓和中國的船隻。李在明表示，這中央廣播電台 ・ 18 小時前
「核彈芭比」金賢姈上網綜 臭豆腐聞起來「有腋下味道」全場爆笑
被粉絲暱稱「核彈芭比」的韓籍啦啦隊成員金賢姈，近期受邀錄製張立東的YouTube節目《東的衣褲優》。首次登上台灣網路節目，金賢姈一出場以招牌甜笑和滿滿能量圈粉。從自我介紹開始金賢姈就展現節奏明快的綜藝感，和張立東的互動自然又流暢，完全沒有初登節目的生澀，甚至火力全開到讓工作人員笑稱「她天生就是綜藝咖」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
新戲好坎坷／獨家！《女外科2》薛仕凌續神隱 直擊蔡淑臻熬過風雨賀殺青
蔡淑臻主演的劇集《村裡來了個暴走女外科》受歡迎，並讓她拿下金鐘獎最佳女主角大獎，為了籌備續集耗時3年，原本去年就要開拍，男主角人選卻彷彿中了魔咒，接二連三出事，就連最後定案的薛仕凌、幾乎是零負評男星，竟也因涉閃兵案神隱至今。即使波折不斷，續集仍拍攝完畢，日前終於迎來殺青酒。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光
網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小偉傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。對此，館長同日晚間直播回應，反控對方斷章取義、恐嚇取財，同時曝光館嫂第一時間反應。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈EBC東森娛樂 ・ 11 小時前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 20 小時前
塑料兄弟情！館長「被問1事」翻臉開噴汪小菲、蔡董 音檔曝光
網紅館長（陳之漢）近日遭到昔日戰友「大師兄」李慶元與成吉思汗高階主管小偉的毀滅式爆料，踢爆館長不僅介入人家感情，還性騷擾男員工，要小偉傳私密照、甚至暗示要「三人行」，其中一段錄音還可以聽到，館長大罵旺旺集團董事長蔡衍明以及中國商人汪小菲，影片曝光後隨即引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
韓媒業內票選「2025年度最佳韓劇CP」：《暴君的廚師》潤娥&李彩玟勇奪第2！冠軍無懸念是這部人生韓劇男女神CP！
韓媒《Joynews24》近日以來公布眾多年末總結回顧，集結來自於娛樂經紀公司、電視台人士、電影電視節目製作人、娛樂線記者等110名業內人士進行問卷調查參與投票，票選出今年關於電視劇、電影、演員、歌手、綜藝節目等榜單，目前已經公布已經公佈「2025最佳電視劇榜單」、「2025最佳韓劇演員」、「2025最差韓劇」等榜單，近日又公開最新榜單為：「2025最佳韓劇CP」，趕緊一起來看你喜愛的CP組合上榜了嗎？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
娛樂報報／郭鬼鬼勁裝長腿現身內湖 帥氣西裝男相伴身份成謎
9月13日晚間10點多，郭鬼鬼跟一名男子現身在台北市內湖區。郭鬼鬼一身勁裝，腳踏長靴搭配短裙秀出逆天長腿；而男子則是西裝配著口罩，雙方的外型看起來相當登對。兩人與友人打招呼後，一起並肩走到路邊，郭鬼鬼熟門熟路地坐進路邊一輛賓士轎車的副駕駛座，而身邊的男伴則負責...CTWANT ・ 4 小時前
踢爆金曲歌后真面目！羅一鈞開嗆「得獎後就斷聯」她16字火大反擊
第7屆「愛之日常音樂節」（愛7）15日於台中圓滿戶外劇場登場，卡司包括主創人郭蘅祈（郭子）、以《甘味時光》連續打造金曲式風格的郭子＆浮花樂隊、因《影后》片尾曲〈Hey Girl〉爆紅的小男孩樂團、金曲36最大贏家李竺芯、黃韻玲攜手兒子Arthur和好友組成的「浪漫里樂團」，萬芳也首度率「萬芳與壯女們」登場，唱出成熟女性的生命厚度，霸氣喊話：「誰說女團只能未成年？」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
大霈機師爸爸過世！求送制服到溫哥華 曾上《康熙來了》逗笑小S
【緯來新聞網】藝人大霈（李霈瑜）今（16日）於社群平台發文，透露父親李鐵英不幸辭世，消息令粉絲與演藝緯來新聞網 ・ 17 小時前