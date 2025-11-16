楊謹華自爆聯考前偷溜去溜冰 叛逆期說謊「去圖書館」

【緯來新聞網】金鐘影后楊謹華在《看看你有多愛我》中飾演「網紅媽媽」陳怡安，自曝長大後學聰明，「趁父母親睡著偷跑出去玩」，日前還透露學生時期曾經因為貪玩而隱瞞家長，「聯考前跟家長說去圖書館念書，但其實是一大早跑去西門町溜冰場門口等開門！」讓人一窺影后少女時期反骨的一面。

《看看你有多愛我》楊謹華（中）在劇中的女兒林思廷（左）、詹子萱有截然不同的個性。（圖／Hami Video提供）

劇情中，原以為是經紀人安排女兒住民宿避風頭，未料女兒真的失蹤，突然陷入極度慌亂的情緒，現實生活中是否曾遇過類似的「走失」經歷，楊謹華笑說自己從小是「跟很緊的小孩」，大人想甩都甩不掉，反而印象最深的是：「家裡長輩會先把我們小孩帶回家，連哄帶騙叫上床睡，等我們都睡著後，父母親再偷偷跑出去玩，以為小孩都不知道，其實都知道！」

楊謹華在劇中因為記錄女兒生活而成為親子網紅。（圖／Hami Video提供）

被問到若現實中有女兒，希望孩子像哪一型？是《看看你有多愛我》敢怒敢言的姊姊凱希（林思廷飾演），還是壓抑內心情緒的妹妹莉莉（詹子萱飾演）？楊謹華不假思索選擇：「我會希望像姐姐一樣，把真正的心情說出口，因為能說出來大家可以有討論的空間，也會知道彼此的想法，才能有良好的雙向溝通。」



《看看你有多愛我》劇情以網紅媽媽與雙胞胎女兒之間的情感糾葛為主軸，探討親子溝通、社群壓力與網路暴力等議題。將於今（16日）在Hami Video播出。

