楊謹華自爆高中叛逆史！聯考前謊稱唸書 卻直奔西門溜冰場
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
楊謹華主演的全新影集《看看你有多愛我》，在Hami Video全網獨家首播後火速衝上全館排行榜冠軍寶座，而今（16）日將迎來大結局。在得知作品受到觀眾熱烈支持，楊謹華開心表示，「很開心這類型的題材觀眾會喜歡，也希望大家期待看怡安怎麼化解跟女兒之間的問題，及自己內心的關卡。」
在《看看你有多愛我》中，楊謹華飾演的「網紅媽媽」陳怡安，原以為是經紀人安排女兒到民宿避風頭，未料女兒真的失蹤，讓她突然陷入極度慌亂的情緒。被問到現實生活中是否曾遇過類似的「走失」經歷，楊謹華透露，自己從小是「跟很緊的小孩」，大人想甩都甩不掉，「家裡長輩會先把我們小孩帶回家，連哄帶騙叫上床睡，等我們都睡著後，父母親再偷偷跑出去玩，以為小孩都不知道，其實都知道！」不過長大後，反而換她趁父母親睡著偷跑出去玩，「聯考前跟家長說去圖書館念書，但其實是一大早跑去西門町溜冰場門口等開門！」
接著，楊謹華被問到若現實中有女兒，希望孩子像哪一型？是敢怒敢言的姊姊凱希（林思廷飾演），還是壓抑內心情緒的妹妹莉莉（詹子萱飾演）？楊謹華不假思索地說：「我會希望像姐姐一樣，把真正的心情說出口，因為能說出來大家可以有討論的空間，也會知道彼此的想法，才能有良好的雙向溝通。」
