楊謹華見朋友「多年被先生暴力對待」 氣到哭出來⋯心疼卻只能做1件事

楊謹華以《影后》拿下金鐘獎最佳女主角獎後，他在新劇《看看你有多愛我》中角色有著極大反差，他在劇中飾演單親媽媽，一人帶大兩個女兒，成為一名網紅媽媽，靠著女兒一起賺業配。劇中她家教嚴謹，就讀高中的女兒相當不諒解，聊到戲外的真實人生，她透露以前也不能理解爸爸為什麼對門禁管這麼緊，直到自己有了姪女，她才懂大人的心情。

楊謹華表示，以前國中放學會很希望跟同學到學校附近喝個飲料，不過爸爸管非常嚴，回家的時間一分鐘都不可以晚，當時她不解有需要這樣嗎，直到有一天姪女也提出一樣的要求，弟弟來問她意見，她馬上回：「不可以！」她當下才能體會到爸爸當時的擔心，「只有兩個女生單獨出去太危險了，要嘛就一群，但是還是要有大人！」

楊謹華專訪。（圖／小娛樂）

因為涉及安全性的問題，楊謹華認為沒有討論的餘地，不過她認為也不需要強硬地逼孩子接受，「我也不希望她聽到是命令，更不用說晚一分鐘回家打一下這樣，但就是要不斷地跟她溝通，跟她講這件事的重要性」，她認為好在姪女很好說話，在聽完大人們的擔心後也沒有繼續要求。

楊謹華專訪。（圖／小娛樂）

此外，劇中楊謹華的女兒被同學欺負，她衝到學校直接找到該名同學，一見面就是一頓罵。楊謹華透露自己是一個很愛朋友的人，不過她不會選擇直接幫對方出頭抱不平，她回憶起身邊一位朋友，對方長期被丈夫言語上的暴力、精神上的暴力，「我聽她說，也看了好幾年，有一次她跟我講的時候，我氣到哭」，她很想要保護朋友，但她又想到那是別人的家務事，「我衝動也沒有好處，我能做的就是傾聽，給她她需要的安慰。」

楊謹華認為除非遇到恐怖情人，一定得把朋友救出來，不然她不想要造成別人的困擾，「我們有時候自以為的幫助，其實只是在發洩自己的情緒，要理智一點，聽對方需要什麼幫助再做行動。」

