楊謹華遭公審「我不是好媽媽」 詹子萱受衝擊：非常心疼
《看看你有多愛我》今（11╱16）迎來大結局，「網紅媽媽」楊謹華精心策劃的「女兒綁架案」弄假成真，危機一發不可收拾，雙胞胎女兒林思廷、詹子萱接連身陷險境，面對輿論壓力，她在直播鏡頭前哽咽自白：「我不是1個好媽媽！」而戲裡戲外，2「女兒」都是她最堅強的情緒後盾，「那幾場視訊戲，思廷都有特別到現場陪我；即使鏡頭沒有拍到子萱，她也會在對面幫我對戲、給我情緒」。
劇中楊謹華一手佈局的「假綁架」事件意外失控，不僅讓大女兒林思廷落入真正綁匪手中，連小女兒詹子萱也接連身陷險境，面對突如其來的危機，她只能透過視訊與女兒連線，甚至被迫接受公審，她分享：「在終於跟女兒視訊對話的那一刻，我打從心底覺得什麼都不重要了，我只想保護我的孩子，當時哭著向女兒坦白的那場戲，喊卡後我都還沒辦法平復情緒。」
談及印象最深的一場戲，林思廷特別提到在廢墟中等待媽媽營救的重頭戲，「拍攝時，我是真的在鏡頭後面看著媽媽對我說出她心裡的話，還向我道歉。那一刻我覺得凱希（角色名）應該真的長大了，因為她終於放下內心對媽媽的不解」。
詹子萱則分享，最衝擊她的是「媽媽直播接受網路公審」橋段，「讀劇本時還沒有那麼強烈，但現場看到媽媽的情緒整個爆發，真的完全衝擊我的心，當時覺得非常心疼」。
楊謹華在鏡頭前哽咽自白「我不是一1個好媽媽」，也讓飾演刑警、同時是她劇中青梅竹馬的鍾承翰印象深刻，「我當下真的很難過，看著這麼好的1個朋友遭遇這樣的事，感受到她心裡承受的壓力，我也忍不住跟著泛淚。這場戲不只牽動大金（角色名）的情緒，也深深觸動了我」。
此外，演出網紅經紀人「文捷」的紀培慧最終遭楊謹華飾演的「怡安」斷然切割，讓她一步步走向黑化邊緣，她坦言角色的崩潰情緒極度真實，「人在理智斷線的時候，真的會有魚死網破的衝動，往往有些話、有些事一旦發生了，情誼就很難再修補，從此再見面也只能是最熟悉的陌生人」。
