楊謹華金鐘獎穿「On小白鞋」自信上台封后！百搭同款搜出，加碼桃機隱藏專區買On很划算！

楊謹華穿 On小白鞋

楊謹華在第60屆金鐘獎上不僅榮登「戲劇節目女主角獎」寶座成為實至名歸的視后，還在典禮上與柯佳嬿上演經典「女女親吻」片段，成為全場焦點。而最令人驚喜的是，當她興奮走上舞台領獎時，腳上那雙小白鞋也瞬間掀起話題！原來她悄悄換下高跟鞋，改穿「On」的舒適運動鞋上台領獎，展現真實又自信的一面。本篇就帶你看楊謹華同款小白鞋，以及哪裡能用最划算的價格入手。

楊謹華穿 On小白鞋登台領獎

圖片來源：IG@cheryllovel0ve

金鐘60頒獎典禮因節目豐富超時，許多藝人都等待到接近凌晨，楊謹華便在最後關頭換上舒適的小白鞋等待結果。當她的名字被唸出時，她露出不敢置信的神情，轉身向全場鞠躬感謝，腳上的On小白鞋也意外成為焦點。去年以《不良執念清除師》拿下「最佳女配角」獎項實力受肯定，這次再以《影后》中的亮眼演出拿下金鐘視后。她開玩笑地感謝評審「眼光很好」，更感性提到與金鐘獎18年的緣分，感謝林心如、楊貴媚兩位貴人，真誠又灑脫的致詞讓全場掌聲不斷。

楊謹華同款小白鞋：On THE ROGER Advantage 休閒鞋

圖片來源：YT@金鐘獎 Golden Bell Awards、On

楊謹華上台穿的 On 小白鞋，是On THE ROGER Advantage，這款鞋是與網球冠軍費德勒合作設計的「THE ROGER」系列之一。參考網球鞋外型打造的休閒鞋，結合高機能與簡約時尚的外觀，鞋底採用 HeliOn™ 超級泡沫科技，提供優秀的緩衝與支撐，Speedboard® 結構讓行走更穩定靈活。厚底設計不僅修飾腿型，也兼具時髦與舒適，輕盈僅 265 公克，長時間穿著也無負擔。純白鞋身百搭又乾淨，從紅毯到日常都完美合拍。On THE ROGER Advantage 運動鞋，NT.5,280。

On小白鞋推薦：The Roger Clubhouse

圖片來源：On

近看THE ROGER 系列，結合費德勒的運動精神與On的科技設計，打造出兼具舒適與時尚的完美鞋款。這個系列以人體工學為基礎開發，並透過費德勒親身回饋微調細節，確保每一步都輕盈穩定，我們可以在鞋身上的細節處看的「R」的字樣。其中最具代表性的款式還有「The Roger Clubhouse」以復古網球鞋為靈感，融合多層次人造皮革與細緻縫線，既展現90年代經典輪廓，又保留品牌一貫的現代俐落感。白色與紅鶴粉配色清爽百搭，無論是日常通勤、旅遊或城市散步，都能維持極高舒適度與時髦度，是時下女生想兼顧好穿又好看的不敗之選。

On哪裡買最划算？桃園機場也能挖寶！

圖片來源：YT@金鐘獎 Golden Bell Awards、On

圖片來源：EVER RICH 昇恆昌 IG

想要入手On，在台灣可以至《ISPO伊仕柏》的門市或是官網購買之外，近期要出國的旅客也可以到桃園機場第二航廈 C7 綜合休閒區是隱藏版運動好物挖寶地！這裡集結 The North Face、始祖鳥、On昂跑、Adidas、Nike、Puma 等品牌專櫃，不論是機能鞋款還是潮流運動裝備，都能一次買齊。Threads網友alan.li.56分享購物心得，搭配機場活動與免稅優惠，折扣後最低可達 82 折(實際依照現場活動為主)。不論是出國前血拚，還是想帶雙舒適又有型的小白鞋飛出國，這裡都值得順路逛一趟！

封面圖片來源：YT@金鐘獎 Golden Bell Awards、On、IG@cheryllovel0ve

