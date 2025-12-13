楊謹華「現身」祝賀火鍋店開幕 楊祐寧合照擺臭臉：不喜歡她站C位

娛樂中心／綜合報導

男星楊祐寧先前砸下數百萬，準備重啟爸爸的餐廳「元鍋」，店面在昨（12日）順利開幕，當天楊祐寧好友們齊聚一堂送上祝福，有趣的是，人在馬來西亞拍戲的楊謹華，以特殊方式「現身」，沒想到楊祐寧竟在合照時擺出臭臉，表示：「就不喜歡她站C位」。

元鍋4.0昨（12日）盛大開幕，楊祐寧也在社群中記錄這一切，其中，楊謹華雖然在國外工作，不過她竟送上印有自己相片易拉展，給予滿滿的祝福，讓楊祐寧看了忍不住吐槽「誰會在人家開幕送上自己」，還不忘標記楊謹華社群帳號，展現彼此的好感情。

然而，當天不只是楊祐寧餐廳開幕日，同時也是楊謹華48歲生日，楊祐寧則曬出一群人跟「楊謹華」合照的畫面，祝賀她生日快樂，不過楊祐寧拍照故意擺出臭臉，與大眾燦笑的畫面形成強烈對比，事後他還搞笑放大照片，喊到：「我就是不喜歡楊謹華站C位」。

楊祐寧合照搞笑擺臭臉。（圖／翻攝自IG）

