楊謹華「鬧翻閨密」真實心聲全說了 多年重逢露出這表情！讓女星氣炸

《看看你有多愛我》楊謹華（右）、李維維飾演的昔日閨蜜多年後重逢。晴天影像提供

楊謹華在《看看你有多愛我》中飾演的角色「怡安」原是一名女團練習生，眼看就要出道成名，卻因一場突如其來的車禍讓人生急轉直下，不僅夢想破滅，也與昔日閨蜜反目成仇。多年後兩人重逢，往日情誼早已化為劍拔弩張的對峙，火藥味十足。

戲外談到友情觀，楊謹華感性分享：「朋友在我人生中一直很重要，但隨著年紀增長，我覺得友情不需要時時黏在一起。真正的朋友，是在關鍵時刻會互相支持，保持剛好的距離，既自在又珍貴。」

飾演前閨密「Lynn」的李維維則表示，兩人多年後再碰頭，氣氛緊繃到極點，其中一場對戲讓她記憶猶新：「講完台詞後我氣得猛一回頭瞪她，沒想到謹華立刻即興回了一個表情，像在說『妳能拿我怎樣？』那一瞬間我真的氣炸！」她也大讚對方的臨場反應與爆發力，「太厲害了，整場戲瞬間升溫！」

《看看你有多愛我》新人韋皙妍（右）與邵奕玫分別飾演年輕時期的楊謹華與李維維，兩人戲外一見如故。晴天影像提供

年輕時期的「怡安」與「Lynn」，分別由新生代演員韋皙妍與邵奕玫挑戰詮釋。首次參與戲劇演出的韋皙妍坦言壓力不小，「印象最深的是拍攝片頭時，穿著全黑芭蕾服登場」。直呼很緊張，也感謝兩位導演的指導。與邵奕玫雖是初次合作，兩人卻一見如故，韋皙妍說：「我們一聊天就停不下來，在一起的時候很放鬆，感覺像是認識多年的好友。」

邵奕玫回憶起一場女團舞MV拍攝的戲份，「當天天氣超冷，我們咬牙賣力跳舞和表演，拍完那一刻真的有種產生革命情感的感覺」。現實中舞藝精湛的她，這回卻要挑戰「不會跳舞」的角色，反而成為挑戰。



