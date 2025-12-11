楊謹華「RIMOWA托特包」揹不膩！黑色大包好揹有型，比起行李箱更值得先買一咖

FotoJet - 2025-11-28T110815.341

楊謹華的時尚品味始終是許多粉絲的參考指標，她的優雅氣質與生活感穿搭，總能 effortlessly 散發魅力。過去我們曾盤點過她的大容量包包，而最近在她的 IG 上，又悄悄出現一款超級實用的黑色大托特包。對於即將安排出國旅行的人來說，這咖真的值得列入購物清單！

楊謹華揹 RIMOWA

這次楊謹華揹著的是 RIMOWA Groove 系列Sliding Hobo Bag Black 單肩包，自然簡單的造型就讓整體質感提升。她也在貼文中分享：「遇到喜歡的包包，我會天天背，甚至有時候出門造型會以包為主，服裝為輔～包包對我來說就是要好背有型，不管工作或私人活動任何大小行程都要適合。」

Sliding Hobo Bag Black 單肩包

Groove 系列的 Sliding Hobo Bag 以柔軟皮革搭配標誌性簡約線條，展現從容又優雅的姿態，是對經典包型的全新演繹。包款採用柔軟皮革結構、可調節肩帶與靈活內部隔層，還附上一個可拆式收納袋，無論日常通勤或旅行都相當實用。最貼心的是，它能輕鬆固定在任何 RIMOWA 行李箱提把上，真正成為出行時的理想夥伴。

RIMOWA Groove 系列

圖片來源：RIMOWA

RIMOWA 全新推出的 Groove 系列，是品牌將經典行李箱語彙轉化為包袋設計的新篇章。延續對旅行便利性與設計美學的追求，這個系列以大膽的縱橫交錯溝槽紋理為視覺核心，搭配極簡間距，向 RIMOWA 的標誌美學致敬。全系列於義大利以柔軟且富彈性的頂級皮革打造，在保有結構感之餘又相當輕盈，讓包款兼具耐用與日常配戴的舒適度。所有包款皆飾有品牌 LOGO 與客製化金屬鉚釘徽章，將 RIMOWA 的細膩工藝完整呈現。簡約卻富細節，是不需妥協的日常與旅行夥伴。

Groove 系列小包也受矚目

圖片來源：RIMOWA、女大編輯部

除了大尺寸的 Sliding Hobo Bag 單肩包成為焦點外，Groove 系列的另一款 Cross-Body Bag 同樣受到關注。這款包分為大型與小型，包身宛如縮小版旅行袋，搭配經典的交錯溝槽紋理，推出黑、銀、墨綠、暗紅等多色選擇。其中在台灣最受歡迎的竟是嫩粉色！品牌公關透露，粉嫩色號詢問度超高，幾乎是一上架就被搶空的熱門款，可愛又實用，難怪成為許多人心中的「夢幻色」。

封面圖片來源：IG@cheryllovel0ve

