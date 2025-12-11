楊貴媚出道遭親戚「潑冷水」 打拚40年成雙金影后

楊貴媚第三次擔任《誰來晚餐》嘉賓。（公視提供）

雙金影后楊貴媚近期因公視《誰來晚餐16》前往高雄，拜訪常用搞笑風格，紀錄家人生活點滴的插畫家兼私廚，黃正宇一家人。楊貴媚大方分享自己的成長故事，與出道40多年一路以來的努力。

楊貴媚以歌手出道，隨後在影視圈以精湛演技獲獎無數，曾榮獲金馬獎最佳女主角、女配角獎、兩度獲得金鐘獎女主角獎項，近年也跨足綜藝圈擔任實境節目《阮三个》、《老少女奇遇記》系列實境節目主持人，憑藉《阮三个》榮獲益智及實境節目主持人獎。

廣告 廣告

楊貴媚坦言，從影40多年，一路都是靠家人們的支持與自己的堅持，才一步步打拚出今日成就。面對演藝圈環境各種不同的變化，楊貴媚分享自己最好的應對方式，就是懂得去學習，並且不忘自己喜歡演戲、喜歡唱歌的初心，「我就是把這個工作做好就好了，其他的事都跟我沒有關係，做自己覺得正確、不傷害別人的事。」

楊貴媚（左）溫暖安慰失望的小孩。（公視提供）

楊貴媚提到，自己當初入行曾被親戚潑冷水，「親戚以前都說我撐不久，但我一撐就撐了40幾年。」她笑說，現在的自己很可以把頭抬起來，但她自豪的同時也不忘強調自己經過很多努力，「因為你自己選擇的工作、自己選擇的人生目標，除了靠自己的努力，沒有人可以幫你。」

楊貴媚分享自己的成長故事，回憶她自小就在父母嚴厲的管教下長大，成長過程中備感壓力，但隨著年紀增長，也開始理解父母的苦心。她提到，母親在她小時就常常叮嚀她「嘴巴甜一點，就算做錯事也比較容易能獲得原諒」。

她如今出社會多年，對這段話更有體會，「對啊，嘴巴甜一點，你去外面做任何事就會有很多貴人；面對每一件事情，挫折也好或是接受幫助也好，回頭再去想，都是印證了媽媽說的話。」

楊貴媚深受影迷、觀眾喜愛，第三度擔任《誰來晚餐》的神秘嘉賓，卻第一次遇到受訪家庭中的小朋友，因為出現的不是自己的偶像而當場失望落淚，楊貴媚見狀馬上前去安慰、逗對方開心，展現出影后超親民一面，也成功收服小朋友的喜愛，結束後還被送上一個熱情的大擁抱，楊貴媚打趣的說：「這就是人跟人之間有相處才會產生情感，沒有相處之前，看到我就會哭。」《誰來晚餐》全新第16季熱播中，每週五晚間9點於公視頻道首播、「誰來晚餐」節目FB粉絲團、YouTube頻道同步直播。

更多中時新聞網報導

李吳兄弟續緣苗栗耶誕城 想啖客家美食

天冷大吃大喝 當心血壓失控

車禍後變複視 手術助重見清晰