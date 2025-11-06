楊貴媚到宅幫洗澡！失能長者一睜眼驚呆：怎麼從電視裡跑出來
〔記者蕭方綺／台北報導〕影后楊貴媚出席天主教中華聖母基金會20周年活動，談到和基金會已經結緣10年，主要是因為她過去幫中風的媽媽洗澡，某天見到基金會有「到宅沐浴車」，為長者提供洗澡服務，主動請教相關細節，之後更跟著沐浴車全台巡迴，親自探訪長輩個案。
而楊貴媚80多歲的媽媽已中風長達16年，平時都是她親自照顧、幫忙洗澡。她會先把媽媽抱到浴室的沙灘椅上洗澡，洗完再抱回臥室穿衣服，笑說：「現在我才是她媽媽，她是我們的老北鼻。」
她表示自己向基金會學習為長者洗澡後才發現，這並不是一件容易的事。就連洗臉這個小環節，擦臉毛巾的摺法、角度都有講究。不過基金會執行長黎世宏誇讚：「一般人要學一週的內容，媚姐一個上午就上手了！」楊貴媚曾到宜蘭實習，那戶人家有3名臥床長者，其中一位在被服務時睜眼驚呼：「妳怎麼從電視裡跑出來了！」場面既溫馨又感人。
楊貴媚不只親力親為，還號召好友一起投入公益。2016年拍攝《西城童話》時，她與導演葉天倫原本在讀本，結果話題一轉，竟聊起「沐浴車」服務，最後葉天倫也跟著參與，還邀來龍劭華、苗可麗一起，李李仁也曾親自去幫忙打掃。葉天倫笑說：「大家各出一點力、捐一點心，一起做善事，這份正向能量在這個時代尤其珍貴。」
深耕嘉義20年的天主教中華聖母基金會自2008年從日本引進建構全台第一輛到宅沐浴車及倡議納入長照給付、2020年引進加熱乾燥車、2022年落成中南部最大的失智症社區式照顧園區，提供日間照顧與台灣極少見的團體家屋服務。
溪口鄉的陳大哥長期照顧臥床12年的妻子，曾因長期照護而身心疲憊、瀕臨精神崩潰，自基金會提供到宅沐浴車服務後，他的妻子能有尊嚴地在照護中完成沐浴，大幅減輕了照顧壓力，尋回最基本的生活權益，讓家的裂縫逐漸修復。
為了讓偏鄉長者持續獲得優質照護、維持生活尊嚴，基金會誠摯邀請社會大眾伸出援手：捐款1,000元，成為「家的補給者」，穩定物資箱配送，減輕生活壓力；捐款2,500元，成為「家的守護者」，支持到宅沐浴、日照創新輔療，山區醫療接送與送餐服務經費，守護長者尊嚴；捐款3,600元，成為「家的築夢者」，資助整合性服務，包含急難救助、居家或住宅修繕、多元及數位照顧等，為偏鄉長輩撐起一個有盼望的家。
天主教中華聖母基金會「家的形狀」募款網頁即日起上線，期盼社會各界響應，與基金會一同延續20年的守護，讓長照服務能持續到每一個需要的家庭，讓我們一同成為『撐起家的那雙手』。
「凝聚愛，撐起家的形狀」募款連結：www.solc.org.tw/love-chiayi-donate。
