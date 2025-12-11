楊貴媚嘴甜 撐起影后人生

楊貴媚擔任《誰來晚餐》的神秘嘉賓，小朋友竟因出現的不是自己的偶像而當場落淚。

記者戴淑芳∕台北報導

深受影迷、觀眾喜愛的楊貴媚，第3度擔任《誰來晚餐》的神秘嘉賓，卻第一次遇到受訪家庭中的小朋友，因為出現的不是自己的偶像而當場失望落淚，楊貴媚見狀馬上前去安慰，成功收服小朋友回抱。

公視節目《誰來晚餐》第16季本週邀請到雙金影后楊貴媚擔任來賓，拜訪住在高雄的插畫家兼私廚的黃正宇一家人，常用搞笑風格的插畫記錄家人的生活點滴。

楊貴媚在節目中分享自己的成長故事，提到母親在她小時候就常常叮嚀「嘴巴甜一點，就算做錯事也比較容易能獲得原諒」，如今已出社會多年的楊貴媚，現在回想起這段話更有所體會，「對啊，嘴巴甜一點，你去外面做任何事就會有很多貴人；面對每一件事情，挫折也好或是接受幫助也好，回頭再去想，都是印證了媽媽說的話。」

談到演藝生涯，楊貴媚坦言從影40多年來，面對演藝圈環境各種不同的變化，最好的應對方式，就是要懂得去學習，並且不忘自己喜歡演戲、喜歡唱歌的初心，「我就是把這個工作做好就好了，其他的事都跟我沒有關係，做自己覺得正確、不傷害別人的事。」