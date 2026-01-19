楊貴媚圓夢當「角頭的女人」當場開嗆 李國超演反派壞到底

《 Bad Girl 》主演吳震亞（左起）、李國超、楊貴媚、張懷秋、陳孟琪、吳念軒、唐國忠、王宣。（圖／曼尼娛樂提供）

電影《Bad Girl》今（19）日開放媒體探班，男主角張懷秋化身為黑道家族的接班人，與陳孟琪飾演的財經碩士高材生上演浪漫愛情故事。懷秋笑稱自己「不是霸道總裁，是霸道大哥」，他在《角頭－鬥陣欸》使壞形象深植人心，他表示：「以前都要叫人家BOSS，現在換我做BOSS了，跟以往拍得有些不一樣，有花一點時間揣摩大哥的心境。」

陳孟琪首次擔綱電影女主角，坦言一開始很緊張，「非常感謝各位前輩的照顧，大家都很幫助我，才能越來越進入狀況。」她在片中奮不顧身追愛，與懷秋拍攝空檔還特別培養感情，聊天、討論劇本。被問及兩人有沒有吻戲？陳孟琪傻萌回：「有，很期待！」至於有沒有動情的可能性？張懷秋打趣說：「5、4、3、action，一定動情！」

張懷秋、陳孟琪在《Bad Girl》上演浪漫愛情。（圖／曼尼娛樂提供）

楊貴媚首度與《角頭》製作團隊合作，化身角頭大哥的女人，一心守護亡夫打下的江山事業，並與懷秋飾演母子，她直呼很興奮：「從小就覺得在道上的兄弟背後都有一位幫忙安家或是喬事的女人，一直在《角頭》裡面沒有呈現，我覺得很不平衡。」當場入戲開嗆片中和她作對的唐國忠不是正道，「他就是黑道，但我希望兒子可以洗白，不用打打殺殺過日子。」

《Bad Girl》楊貴媚化身角頭大哥的女人。（圖／曼尼娛樂提供）

資深演員李國超則在片中飾演唐國忠的左右手，他形容自己的角色壞到底，「演戲40年比較少拍電影，這次覺得電影與電視規格不太一樣，一開始不太習慣，我的台詞雖然不多，有時候眼神是很重要的，畢竟大銀幕跟小螢幕的表演是不一樣的。」此次他更狂飆外省髒話，讓他直呼很過癮，畢竟電視戲劇尺度不能這麼大。

而他與高欣欣五年前登記結婚，直至去年底才補辦婚宴，李國超笑說：「我不是新婚，是老婚了！結完婚運氣很不錯，通告一直來。」至於片酬會不會全數交給老婆，他幽默回應：「我是會留私房錢啦！」

《Bad Girl》李國超飾演唐國忠的左右手，片中一同使壞。（圖／曼尼娛樂提供）

吳念軒飾演懷秋從小一起長大的好友，與王宣有關鍵對手戲，他自爆日前因為拍床上的動作戲不小心受傷，接著兩人解釋並非情慾戲，而是「另類的動作戲」，讓人期待片中究竟會擦出什麼火花。

監製張威縯表示，這次想要擺脫《角頭》的影子，因此請來媚姐等多位新演員加盟，想拍出比較全新樣貌的電影，「一樣是我們熟悉的黑社會題材、娛樂性質高、觀眾想看的電影，謝謝導演、演員辛苦配合我們的拍攝，大家都樂在其中，期待新作品未來的成績。」

《Bad Girl》吳念軒飾演懷秋的好兄弟兼助手。（圖／曼尼娛樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導