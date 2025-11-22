楊貴媚李國煌頒獎鬥嘴 李竺芯柔嗓緬懷瓊瑤大S
第62屆金馬獎22日晚舉行，四段表演由導演殷振豪擔任典禮創意總監，以導演侯孝賢《最好的時光》為靈感，結合表演節目、影片、頒獎橋段串起典禮的現在、過去和未來三章節。
「嘻哈天團」頑童MJ116在「前往（電影）的路上是最好的時光」演唱〈兄弟們要進城〉、〈Here We Are〉，邀李安導演、金馬獎執委會主席李屏賓同歡，為典禮揭開序幕。第二段表演，以電影主題曲入圍的戴佩妮演唱《地母》的〈布秧〉、告五人表演《有病才會喜歡你》的〈我天生－有病版〉，9m88則獻唱電影《大濛》的〈大濛的暗眠〉，用歌聲帶領影人和觀眾進入電影世界。
金曲台語歌后李竺芯用其溫柔、感性嗓音演唱〈魯冰花〉、〈我是一片雲〉等，緬懷瓊瑤、大S徐熙媛、顏正國、許紹雄等逝世影人。李竺芯昨分享首次站上金馬的心情，表示準備時只想著如何奉獻自己一生的靈魂之光，向電影、音樂致敬，「在幕打開前，我緊張到聽見自己的心跳，我深呼吸，感受自己與電影人們同在。謝謝金馬獎的信任讓我有機會向現場、不同維度的電影人致敬」。
楊貴媚、李國煌昨搭檔頒獎，李國煌特別穿著高跟鞋登場，還原他《男兒王》的造型。他故作難過的說，他自57屆落馬後就在思考著是否要效法楊貴媚在《愛情萬歲》中的劇情到大安森林公園哭，希望哭著哭著能再次入圍金馬獎，楊貴媚笑言：「我哭了21年才拿第2座耶。」李國煌聽後忍不住抱怨，「蛤，那我還有10多年要哭」。
