楊貴媚甩苦情戲過公主癮

傅雷（左）、楊貴媚在新戲飾演一對相伴數十年的老夫妻，兩人合體分享拍戲心情。

影后楊貴媚、傅雷在公視＋影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》的「顧珍珠與梁元篇」飾演相守多年的夫妻，被觀眾視為「《影后》黃昏之戀續集」，楊貴媚戲裡第一次當「公主」，她樂喊：「演這角色太開心了，是我當演員以來第一次，我好享受！」透露過去一直演苦情角色，演到都快得內傷了。

楊貴媚劇中是傅雷飾演的梁叔細心呵護的「公主」，但梁叔在生命最後階段，希望把她從長年的家庭情勒與照顧壓力中解放出來，於是簽好了離婚協議書。被問若現實中遇到同樣情境是否會簽？楊貴媚笑說：「若婆家如劇中的情勒，我會毫不猶豫馬上簽字立刻落跑。倘若是一個通情達理溫馨的好婆家，我應該會留下來。」

傅雷坦言拍了這部戲，也想到自己身後的事情，「會先想到另外一半在這樣情況下會怎樣，這些都要想好，或是預立遺囑等，也是一種愛的表現」。

兩人先前在《影后》有吻戲，入行51年的傅雷說自己年輕的時候沒拍過，「在我記憶中貴媚是我唯一拍過吻戲的對象！」他形容兩人是像夫妻般一樣自然地進入狀況，連太太都大方地說「你賺到了，盡量拍」。是否會因戲中太過甜蜜而想談戀愛？楊貴媚坦言：「想啊！拍的時候就想，正在物色對象。」

楊貴媚說，因為生在大家庭，沒什麼一個人吃飯的機會，她可以一個人去做手術，卻不能一個人看電影，「無法討論、分享，這個我不可以。」她也不能獨旅，「我沒有任何支付方式，搭什麼車到哪裡我都不行，會迷路。」