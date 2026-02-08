楊貴媚發紅包給李炳輝 現場還有「超大咖八點檔」一姐

桂田文化藝術基金會依循多年傳統，舉辦年度「歲末關懷尾牙聚會」，邀請演藝圈資深前輩提前團圓，在溫暖相聚中迎接新春。基金會執行長楊貴媚親自出席，與長年關懷演藝前輩的夥伴們一同向長輩致上年節祝福，也延續對台灣影視文化的感謝之意。

（左三向左）紀麗如、石中玉、憶如、崔長華、基金會董事李秀芳、基金會執行長 楊貴媚、紀寶如、基金會愛心大使陳美鳳。（圖／桂田文化）

多年來，桂田文化藝術基金會固定在農曆年前舉行尾牙聚會，希望在歲末之際，為一輩子奉獻於台灣演藝圈的前輩們，創造一個能安心相聚、彼此照應的時刻。今年由執行長楊貴媚與基金會「永遠的愛心大使」陳美鳳代表邀請多位演藝圈重量級前輩齊聚，包括林福地導演、林松義、李炳輝、憶如、陳麗卿、石中玉等人，並邀請長期協助關懷資深藝人的台灣優質生命協會秘書長紀寶如、紀麗如一同與會。

廣告 廣告

陳美鳳、楊貴媚和李炳輝夫妻。（圖／桂田文化）

餐敘現場氣氛溫馨，宛如家人團圓。前輩們圍坐聊天、話家常、憶往事，在熟悉的情誼中感受過年的熱鬧與安心，也讓這場聚會多了一份歲月沉澱後的溫柔。

延續往年心意，基金會特別準備新年紅包與年節禮盒，親手致贈給每一位到場的資深前輩，象徵祝福與吉祥，也將滿滿的關懷與好運一同送進新的一年。基金會藉此表達最誠摯的敬意，感謝前輩們多年來為台灣文化與影視藝術所付出的心血與貢獻。

基金會董事崔長華、基金會執行長楊貴媚和石中玉。（圖／桂田文化）

執行長楊貴媚也分享基金會一路走來的初心與信念，她表示：「照顧資深藝人是一份長期的承諾，基金會所做的，不只是補助，更重要的是陪伴。」她強調，基金會成立以來，最重要的核心就是「陪伴」，不僅在平日持續關懷、慰問，每到農曆春節，更一定邀請長輩們一起吃團圓飯，親手送上紅包與年禮，祝福大家平安健康、年年喜樂。

「看到長輩們吃得開心、聊得盡興，臉上帶著笑容，董事們也都深受感動。」楊貴媚分享，正是這樣的相聚畫面，成為基金會多年來堅持下去的重要力量來源。

基金會董事李秀芳和陳麗卿、楊貴媚。（圖／桂田文化藝術基金會）

談及未來方向，楊貴媚也透露，隨著實際接觸越來越多影視工作者，基金會逐漸看見許多幕後創作者與劇組人員長年承受的勞動與壓力。「很多人一輩子在幕後付出，卻很少被照顧到。」因此展望 2026 年，基金會將逐步擴大關懷範圍，希望讓照顧網絡更加完整，讓愛與支持不只停留在舞台前，也能延伸到影視文化的每一個角落。她也再次強調：「文化要走得長遠，不能只照顧作品，也要照顧人。」