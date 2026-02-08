楊貴媚邀演藝圈資深前輩尾牙團聚 林松義撞傷嘴惹大夥心疼

基金會邀請資深藝人餐敘。第一排左至右為李炳輝太太雅惠、李炳輝、林福地導演、林松義、憶如、貴賓。（桂田文化藝術基金會提供）

楊貴媚以桂田文化藝術基金會執行長之姿，日前邀請多位資深演藝圈前輩出席「歲末關懷尾牙聚會」同歡，愛心大使陳美鳳與林福地導演、林松義、李炳輝、憶如、陳麗卿、石中玉一同協助關懷資深藝人的台灣優質生命協會祕書長紀寶如、紀麗如一起與會團聚、敘舊，林松義期待每年聚會，卻在前幾天不慎撞傷嘴，讓大夥心疼。

林福地導演和妻子一起出席。（桂田文化藝術基金會提供）

楊貴媚表示：「照顧資深藝人是一份長期的承諾，基金會所做的，不只是補助，更重要的是陪伴。」桂田文化藝術基金會成立以來，最重要的是陪伴照顧對影視文化貢獻良多的資深長輩們，除了平時持續的關懷與慰問，每逢農曆春節基金會都會特別邀請長輩們一同吃團圓飯，親手送上紅包與年禮，祝福長輩們年年平安、健康喜樂，「看到長輩們吃得開心、聊得盡興，臉上帶著笑容，董事們也都深受感動。」

陳美鳳與楊貴媚和李炳輝夫婦合影。（桂田文化藝術基金會提供）

過去林福地導演和楊貴媚、陳美鳳都曾合作，如今他已91歲，需有人貼身照顧，但仍能與大家說笑，84歲的林松義歷經髖關節手術、肺積水及帕金森氏症的多重病痛折磨，是生命的鬥士，他十分期待每年相聚，只是聚會前幾天不小心撞到，嘴唇有點傷口，而且為了前往聚會太早起床，午飯完就昏昏欲睡，陳美鳳還一直逗他開心，要他打起精神。82歲的群星會歌手憶如也是潘若迪的生母，雖然一直是獨居，但她身體狀況尚可，還能參加社區活動。資深歌手陳麗卿也曾是群星會時代的紅牌，但她原本資產都遭家人拿走，目前獨居，但身體狀況尚可。

其實能現身餐敘的藝人，至少都還有行動能力，也有不少臥床的圈中老友，讓人心疼，談到基金會未來規劃，執行長楊貴媚表示，隨著實際接觸越來越多影視工作者，基金會看見了幕後主創與劇組工作人員長期承擔的辛勞與壓。「很多人一輩子在幕後付出，卻很少被照顧到。」2026年基金會也將關懷視野進一步擴大，幕後工作人員也是基金會關懷的對象。

紀麗如、石中玉、憶如、董事崔長華、李秀芳、執行長 楊貴媚、紀寶如、陳美鳳合影。（桂田文化藝術基金會提供）

